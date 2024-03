All’Accademia Duse di Asolo la lezione dell’Odin Teatret con Roberta Carrieri

Nell’ambito delle attività didattica dell’Accademia Eleonora Duse Centro di Arti Performative, diretto dal maestro Alessio Nardin, Roberta Carrieri , attrice del Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret e prima dal 1974 al 2022,all’Odin Teatret fondato e diretto da Eugenio Barba , ha tenuto ad Asolo la masterclass La danza delle intenzioni. “Il lavoro che svolgo con i partecipanti è ispirato al metodo e agli ideali del gruppo Odin Teatret n cui mi sono formata sin da giovanissima e ho militato per quasi mezzo secolo . Di mio ci ho aggiunto la rielaborazione di una esperienza che negli anni ‘80 mi ha profondamente segnata il laboratorio svolto sotto la direzione di Nakajima Natsu, maestra di danza butoh recentemente scomparsa, con cui ho collaborato a lungo nei decenni successivi” ci dice Roberta Carrieri che entra nello specifico delle attività svolte “ L’espressione danza non è solo legata al corpo e alla musica, per me significa soprattutto il rapporto che si instaura fra la mia volontà e ciò che mi sta attorno. La scelta del titolo del mio seminario, La danza delle intenzioni, intende portare l’attenzione sulla fase che precede l’azione, ovvero sull’importanza che riveste l’avere una definita intenzione nel momento in cui la si compie: il cosidetto “sottotesto” può trovare spazio nello spettacolo anche nel modo in cui l’interprete “agisce””Come ha trovato gli allievi dell’Accademia Duse? “ Molto aperti e curiosi. Certo quando apprendono nelle masterclass è complementare all’altra faccia dell’autoformazione, quella che avverrà negli allestimenti in cui reciteranno , sotto la direzione del regista ed assieme agli altri interpreti. Al centro del mio lavoro nel seminario c’è la complessità dei personaggi e delle relazioni Per i partecipanti due le possibili ricadute, una sotto il profilo esistenziale nel confronto quotidiano con se stesso di ciascuno, l’altra dal punto di vista professionale, risvegliando la presenza dell’attore e della sua corporeità attraverso la pratica di esercizi fisici e vocali.”

E la sua esperienza di regista ? “ Ho cominciato 20 anni fa, dopo trent’anni da attrice. E’ molto particolare per chi come me ha calcato i palcoscenici a lungo: certo c’è il lavoro drammaturgico , ma quel che mi colpisce sempre è che quando dirigo gli attori avverto l’esatta percezione nel mio corpo di come dovrebbe essere compiuta l’azione che stiamo provando.Assieme a Stefano di Buduo abbiamo allestito, fra l’altro, Fiori per Torgeir dedicato ad Eugenio Barba e ai primi di maggio porto a Ferrara, per i 40 anni del Teatro Nucleo, Il cammino di Nora una mia rilettura del finale del capolavoro ibseniano”