All’Ambasciata del Brasile a Roma una mostra sull’urbanistica di São Paulo

All’Ambasciata del Brasile a Roma, nella splendida cornice di Palazzo Pamphilj a Piazza Navona, è visitabile fino al 15 settembre 2023 la mostra Urbanismo Imaginário/ Urbanistica Immaginaria.

L’esposizione, ideata e curata da Alessio Mazzaro, indaga sull’ “urbanistica partecipata” di San Paolo, metropoli a cui il progetto è interamente dedicato.

La città è il protagonista assoluto del lavoro di Mazzaro, ma la narrazione è del tutto umana: tra fotografie ed interviste è l’uomo, radicato nel tessuto urbano, a raccontare del luogo in cui vive, e lo fa appellandosi alle emozioni, ai ricordi, alle speranze.

In questo modo il progetto assume un respiro universale, da Roma si arriva a São Paulo, ma con la mente si torna ai propri luoghi del cuore, diversi per ogni singolo individuo. Inoltre questa commistione fa sì che avvenga una vera e propria umanizzazione di un luogo dal “carattere” decisamente polivoco.

L’errore è visto come punto di partenza, così come il dubbio. L’artista infatti indaga intervistando gli abitanti di una metropoli tanto complessa quanto affascinante quale San Paolo. La discussione tocca numerosi temi, dal possibile futuro della città all’ influenza che hanno su di essa i singoli cittadini e l’intera comunità, ed ancora quali siano i cambiamenti attuabili.

La mostra coinvolge l’osservatore, che diventa un uditore attivo, spinto ad un’analisi piuttosto profonda ed a tratti persino poetica. Suono ed immagini sono coordinati ed insieme contribuiscono ad una forma documentaristica trasposta in esposizione, in un luogo che, nonostante non abbia nulla in comune con San Paolo, risulta vivo e pulsante. Punto a favore, di certo non trascurabile, è la peculiarità di osservare una piazza colma di gente da tutto il mondo da dietro la finestra.

URBANISMO IMAGINÁRIO/ URBANISTICA IMMAGINARIA di Alessio Mazzaro

26/05/2023- 15/09/2023

Ingresso gratuito

Orari: lun. – gio. dalle 9 alle 21, ven. dalle 9 alle 17

Instituto Guimarães Rosa Roma, Ambasciata del Brasile

Piazza Navona 18, Roma