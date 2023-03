Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia a giugno performance site-specific davanti a Convito in casa di Levi

Domenica 26 marzo alle ore 17 nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia viene presentato il progetto Convito! Un banchetto per giovani a Venezia, ideato dal Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto in collaborazione con le Gallerie e ispirato al Convito in casa di Levi, capolavoro di Paolo Veronese di cui ricorrono i 450 anni.

Un laboratorio teatrale, destinato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni, articolato in 10 incontri gratuiti che si terranno in museo il martedì dalle 15.00 alle 17.30 dall’11 aprile al 16 giugno e si concludernno il 17 giugno con una performance finale, site-specific, aperta al pubblico, davanti all’opera del Veronese. La celebre tela offrirà spunti di riflessione sull’arte, la città, il teatro, il presente e il futuro. Si osserverà uno dei dipinti più celebri delle Gallerie dell’Accademia, cogliendone la teatralità, la complessa genesi e trovando le analogie con l’oggi. La tela e il suo autore sono stati infatti al centro di un noto processo da parte dell’Inquisizione, di cui si conservano i documenti originali.

Il pittore, inizialmente incaricato di dipingere una Ultima Cena immaginò una scena di festa, ricca di personaggi e dettagli “curiosi”. Chiamato a spiegare le sue licenze e incongruenze figurative, Paolo Veronese diede una risposta di grande modernità, rivendicando la libertà dei pittori, analoga a quella dei “pazzi” e dei poeti.

Durante i 10 incontri laboratoriali si lavorerà con i ragazzi sul tema della censura artistica e l’importanza della fantasia e la libertà di espressione. I corpi e le voci saranno strumento fondamentale per dar forma all’espressione e per creare un’inedita visione del capolavoro del Veronese. La continua voglia di sperimentare nuovi linguaggi e di aggregare nuove generazioni, non può trovare migliore contesto se non in un museo, dove passato e presente sono in un costante dialogo.

Informazioni/Iscrizioni: Gallerie dell’Accademia di Venezia t: 041 5222247 / 041 2413942 www.gallerieaccademia.it

email ga-ave@cultura.gov.it