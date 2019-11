Mercoledì 13 novembre alle 17.15 all’Hotel Saturnia&International (San Marco 2398) sarà proiettato Jeedar El Sot di Ahmad Ghossein (Libano, Francia, Qatar), film presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nell’ambito della 34. Settimana della Critica e vincitore del Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia & International per il Miglior Contributo Tecnico. Interverranno i critici cinematografici Adriano De Grandis e Giuseppe Ghigi, Jeedar El Sotè ambientato in Libano, nel luglio 2006, mentre la guerra infuria tra Hez-bollah e Israele. Durante un cessate il fuoco di 24 ore, Marwan si reca in cerca del padre che rifiuta di lasciare il suo villaggio nel sud del paese. Appena la tregua si interrompe, Marwan si ritrova sotto una pioggia di bombe e si rifugia in una casa con un gruppo di anziani. All’improvviso un gruppo di soldati israeliani irrompe nella casa. Intrappolati dalle mura ma anche dalle proprie paure, i tre giorni successivi saranno un susseguirsi di eventi fuori controllo. L’Hotel Saturnia & International, in collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, ha istituito nel 2015 il Premio Mario Serandrei per il Miglior Contributo Tecnico, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Da sempre è forte per la famiglia Serandrei, titolare dell’Hotel, il legame con il cinema: Mario Serandrei, maestro del montaggio, fu un protagonista fondamentale della stagione neorealista e degli anni che seguirono, grazie alle numerose collaborazioni, tra i tanti, con Luchino Visconti, Giuseppe De Santis, Alessandro Blasetti, Federico Fellini, Carlo Lizzani. Ingresso libero su prenotazione, all’indirizzo email marketing@hotelsaturnia.it o allo 041/5208377