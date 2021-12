Da martedì 7 dicembre alle 21.00 al Nuovo Di Verona in scena Amore mio aiutami, spettacolo tratto dall’omonimo film del 1969 con Monica Vitti e Alberto Sordi.

Ne sono protagonisti Debora Caprioglio e Maurizio Micheli con la regia di Renato Giordano, pure fra gli interpreti, che ha curato anche l’adattamento teatrale dalla sceneggiatura d Sonego e Sordi.Accanto a loro Loredana Giordano e Raffaele La Pegna

Amore mio aiutami, prodotto da La Pirandelliana, è in programma da martedì 7 a venerdì 10 alle 21.00 con la doppia rappresentazione (ore 16.00 e 21.00) mercoledì 8 dicembre. Come il film del 1969 – che aveva la regia dello stesso Sordi – la versione teatrale che ne è stata tratta è la classicissima commedia all’italiana. Giovanni (direttore di banca) e Raffaella formano una coppia affiatata, ma la loro relazione va in crisi allorché lei si innamora del più giovane Valerio, un fisico nucleare. Confidando nella comprensione del marito, che si vanta di essere moderno e razionale, Raffaella chiede il suo aiuto per chiarire i suoi sentimenti. Giovanni, perdutamente innamorato della moglie, mostra comprensione e si adopera nel frattempo per impedire che la moglie cada nelle braccia del nuovo venuto. Tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, marito e moglie seguiranno un percorso denso di sorprese e di equivoci tragicomici.

« Giovanni, il protagonista, racconta il suo disagio per il repentino e un po’ incomprensibile mutamento delle relazioni umane e dei sentimenti basati sull’ostinazione, non sempre giusta, della verità a tutti i costi. Così si trova ad affrontare le difficoltà e l’ipocrisia di una coppia che vuol farsi moderna, entrare nel tempo che vive senza avere la cultura e il distacco necessario affinché questo accada. – spiega il regista – Una storia sempre attuale come l’amore, sempre alla ricerca di una passionalità nemica delle abitudini. Lo spettatore ­sarà portato per mano in un’apparente favola che in realtà rappresenta la vita di tutti i giorni». I costumi sono di Alessandro Lai, le musiche di Saverio Martucci e le scene di Gianluca Amodio.

Giovedì 9 dicembre alle 18.00 i cinque interpreti di Amore mio aiutami incontrano il pubblico. Conduce l’incontro la giornalista Alessandra Galetto.

info e biglietteria

Teatro Nuovo, piazza Viviani 10, tel. 0458006100 dal lunedì al sabato ore 15.30-19.30 (fino alle ore 21.00 nei giorni di spettacolo).

Box Office, via Pallone 16, tel. 0458011154 dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 e 16.00-19.00 e on-line su www.boxol.it/boxofficelive/it

Per l’acquisto di biglietti i voucher possono essere utilizzati solamente alla biglietteria del Teatro Nuovo.