Anatomia di un artista, debutto al Teatro Cristallo di Bolzano del nuovo progetto sulla drammaturgia di Guillermo Heras

Venerdì 7 giugno alle 19:00 nel Teatro Cristallo di Bolzano va in scena il primo studio di “Anatomia di un Artista”, progetto che vede la messa in scena di “Volontà e caso (Francis Bacon)” drammaturgia inedita del grande autore Guillermo Heras (tradotta da Paola Ambrosi), per la regia di Alessio Nardin. Ne sono interpreti: Giacomo Santi, Diletta La Rosa, Lucas Joaquin Da Tos.

Nardin nella sua esperienza in Italia e all’estero ha messo in scena testi di diversi autori contemporanei: Rafael Spregelburd, Claudio Tolcachir, Paco Bezerra, Andrey Vishnievsky, Blanca Domenech, Juan Majorga.

“In questa occasione ho il piacere di lavorare con una drammaturgia costruita per l’azione in maniera davvero fine e raffinata e di farla conoscere al pubblico. – dice il regista di origine veneziana – Ho anche l’opportunità di rendere omaggio ad un’artista come Heras, che un anno fa mi aveva concesso il testo, sottolineando l’esigenza di dare risposte a domande come queste: cos’è l’arte? Qual è il ruolo dell’arte e dell’artista nella società contemporanea?”.

Da questi interrogativi prende forma il progetto Livingroom Theater-Anatomia di un artista, prodotto, con il sostegno dell’Ufficio Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, da Giacomo Santi, in collaborazione con Contro Tempo Teatro e l’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative.

“Ho iniziato questo progetto esattamente un anno fa, con una residenza con gli attori presso il Teatro Cristallo. Fin da allora la nostra prospettiva era di interrogarci rispetto a quale possa essere il nostro ruolo nel tempo che viviamo. – continua il regista – Per questo il testo di Heras rappresenta un paradosso perfetto. Se parliamo di contemporaneità, credo che inevitabilmente debba essere declinata per il teatro in un “luogo” di incontro, di confronto, di scoperta, di dialogo, di condivisione per tutta la comunità su vari temi “universali” che riguardano “l’uomo contemporaneo” in circostanze “contemporanee”.

