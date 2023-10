Mirano sarà uno dei 130 spazi italiani in cui nella serata di lunedì 9 ottobre alle 21 al Teatro di Villa Belvedere andrà in scena, in occasione del 60° anniversario della tragedia del Vajont, il canovaccio elaborato da Marco Paolini assieme a Marco Martinelli per rievocare la morte di 2000 persone. Protagonisti saranno un gruppo di studenti del locale Liceo Majorana-Corner, che sono stati guidati in questo percorso dagli attori della compagnia Farmacia Zooè di Mestre che per la stagione ’23-’24 curano la programmazione del Teatro di Villa Belvedere per farne e un punto di riferimento per il teatro indipendente e di ricerca in ambito veneziano.

Domenica 15 ottobre alle 21 è in programma il primo appuntamento della stagione teatrale “Molecole”, diretta e organizzata da Farmacia Zooè in collaborazione con Connessioni – Rete per la ricerca teatrale: andrà in scena lo spettacolo Le Villeggiature di e con Gian Marco Busetto e Marco Duse che ricostruisce i gravi fatti accaduti nell’ospedale psichiatrico di Collegno e a Villa Azzurra di Grugliasco (“il manicomio dei bambini”) a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70. In cartellone, dopo di questo, altri nove spettacoli, uno al mese fino al prossimo aprile, alla domenica pomeriggio alle ore 18.00. Saranno proposte rappresentazioni alternative a quelle del circuito ufficiale, che permetteranno di riflettere sulle differenze, sul tempo, sull’essere “spettatori” in un teatro che vuole ritrovare la sua funzione e diventare teatro di comunità. Oltre a produzioni della Farmacia Zooè, fra cui Rukeli di e con Gian Marco Busetto, sono in cartellone allestimenti del Teatro del Lemming di Vicenza e della compagnia Carichi Sospesi di Padova.

Le attività culturali prevedono anche un ciclo di corsi di teatro, da ottobre 2023 a maggio 2024 nel Teatro di Villa Belvedere, al lunedì e mercoledì, rivolti ai ragazzi dai 14 ai 18 anni e agli adulti (dai 19 anni in su). Alla presentazione sono intervenuti sindaco e assessore alla cultura, Tiziano Baggio e Maria Francesca Di Raimondo, dirigente scolastica, studenti e studentesse del Liceo “Majorana-Corner” per il “Progetto VajontS23”, Marco Duse e Marco De Rossi, rispettivamente direttore artistico e presidente di Farmacia Zooè, e Roberto Lamantea, critico teatrale. A Mirano, quindi, per l’annata teatrale 23-24 nei due teatri di proprietà del Comune sono programmate altrettante stagioni teatrali con identità diverse: “La Città a Teatro” nel teatro grande di via Vittoria, di cui deve essere ancora annunciato il cartellone, e “Molecole” al Teatro di Villa Belvedere , che ospiterà anche altre rassegne.