Il Real Albergo dei Poveri– RAR nel Palazzo realizzato da Ferdinando Fuga su richiesta di Re Carlo III di Borbone, e sito in Piazza Carlo III a Napoli, annuncia il finissage della mostra dal titolo “Ancora Qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la Memoria delle Cose” previsto per oggi, Martedì 5 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:30.

La mostra con apertura straordinaria del Palazzo Fuga ha consentito per la prima volta l’accesso al magnifico Refettorio Monumentale del Complesso, in un momento in cui i lavori di restauro sono ancora in corso, con il senso di una condivisione temporanea ma preziosissima di un luogo che è carico di storia, e destinato a tornare a vivere in molti dei suoi spazi già dalla metà del 2026.

Real Albergo dei Poveri. Ph. Mina Grasso

Durante i lavori di ristrutturazione dei luoghi del prestigioso edificio settecentesco, uno dei maggiori siti monumentali d’Europa, sono emersi numerosi reperti originali, appartenuti a chi visse tra queste mura: tracce materiali di un’umanità che il percorso espositivo valorizza e rilegge anche in chiave artistica. I documenti e i reperti raccontano la vita quotidiana del Real Albergo a partire dal 1781, palazzo nel quale i poveri dell’epoca apprendevano un mestiere – calzolaio, bandista, scrivano, sarta, intagliatrice, ricamatrice. Il sito diventò punto di partenza per l’accoglienza e il riscatto, e fu sostenuto dalla regina Maria Amalia di Sassonia, a sua volta influenzata dal carismatico Padre Gregorio Maria Rocco.

Real Albergo dei Poveri. Ph. Mina Grasso

La mostra “Ancora Qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la Memoria delle Cose” ha riunito i reperti mescolandoli con opere realizzate con linguaggi diversi, la scrittura di Viola Ardone, i suoni di Massimo Cordovani, le fotografie di Mimmo Jodice e Luciano Romano, le opere di Norma Jeane e Antonella Romano. L’esposizione è stata a cura di Laura Valente, direttrice artistica di Napoli 2500 e prodotta dalla Cooperativa “Le Nuvole”.

Inizialmente aperta fino al 2 marzo 2026 con ingresso gratuito su prenotazione, è stata prorogata per il grande successo di pubblico che oggi conta oltre 150.000 presenze.

Real Albergo dei Poveri. Ph. Mina Grasso

Ancora, tra le testimonianze, i testi curati dalla giornalista Stella Cervasio oltre gli oggetti ritrovati nelle 430 stanze dell’edificio. Il progetto grafico è stato curato da Francesco Pavese e l’allestimento da Franco Rolle.

Ancora Qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la Memoria delle Cose

Date: 02 dicembre 2025 – 05 maggio 2026

Spazio espositivo: Real Albergo dei Poveri, Napoli

Indirizzo: P.zza Carlo III, 1 Napoli 80137

Orari: Aperto tutti i giorni (tranne mercoledì) dalle 09:00 alle 18:00

Biglietteria: Ingresso libero