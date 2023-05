Andrea Roggi espone all’aperto a Venezia

Sino al 12 giugno a Venezia nell’ambito dell’esposizione Genesys | Il Seme della Rinascita promossa dalla Galleria Ravagnan e dall’Associazione Parco della Creatività in collaborazione con il Salone Nautico il Maestro Andrea Roggi presenta quattro sue monumentali sculture in bronzo, una in Campo San Vio e tre sulla Riva Ca’ di Dio. Dal 31 maggio al 4 giugno, in occasione del Salone Nautico, altre due sue opere saranno installate all’Arsenale. “Sin dal mio primo lavoro – spiega Andrea Roggi – ho sentito la necessità di esprimere dei concetti, dei pensieri. Oggi più che mai. E quando le persone interpretano le mie opere e realizzo che il mio messaggio viene colto con precisione, allora provo una sensazione di gioia, veramente indescrivibile. Tornare a Venezia, poi, è sempre emozionante: solcare la laguna, respirare quell’aria tersa…Le mie opere vogliono infondere speranza e credo che non vi possano essere luoghi migliori di quelli scelti perché ciò possa accadere ”. La mostra vuol essere un percorso contemplativo in cui tematiche come amore, ecologia, altruismo, tempo e conoscenza si coniugano e si compenetrano reciprocamente, generando immagini e forme originali, proprie della poetica di Roggi. <<Sin dalla prima edizione il Salone Nautico ha dialogato con l’arte contemporanea ospitando, durante l’evento, opere site specifiche e progetti ideati per la manifestazione da grandi artisti di fama internazionale – conclude il Direttore del Salone Fabrizio D’Oria – Quest’anno siamo lieti di far ammirare ai visitatori della città anche in contesti veneziani diversi dal Salone le grandi opere in bronzo di Andrea Roggi>>.