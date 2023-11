Anna Karenina, protagonista Galatea Ranzi, nei teatri di Mestre e Thiene

Galatea Ranzi sarà Anna Karenina, la protagonista del capolavoro di Lev Tolstoi prima al Toniolo Mestre da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, poi da martedì 5 a giovedì 7 nelle stagioni del circuito Arteven. La messa in scena viene proposta nell’adattamento teatrale del drammatugo Gianni Garrera e del regista Luca De Fusco, che cura pure la regia. <<Al di là dei dialoghi, le parti più strettamente narrative e i pensieri dei personaggi saranno detti dagli stessi attori che interpretano i ruoli, seguendo la lezione del Ronconi del “pasticciaccio” e configurando degli “a parte” tipici del linguaggio teatrale- spiega Luca De Fusco, direttore del Teatro Stabile di Catania coproduttore dello spettacolo con il Biondo di Palermo – A queste tecniche puramente teatrali ho aggiunto un montaggio veloce, cinematografico, composto di molte brevi scene e contrassegnato dalla grammatica visivo-musicale, ormai consueta nelle mie regie, di Marta Crisolini Malatesta, Gigi Saccomandi e Ran Bagno. Le coreografie sono di Alessandra Panzavolta>>. Un treno innevato corre verso Mosca , quello di Anna, moglie di Karenin, un alto funzionario dello Zar, che deve intercedere per il fratello presso la cognata determinata a non perdonare il suo ennesimo tradimento. Condiviso il viaggio con la contessa Vronsky, ne incrocia il figlio Aleksej, innamorandosene perdutamente. Appassionati fino all’impudenza, Anna e Aleksej riusciranno a vivere pienamente il loro amore, sfidando regole, convenzioni e religione, perdendo figli, diritti e prestigio. Invisa alla sua classe sociale e al marito, Anna avrà presto una bambina dal suo amante. Impossibilitata a sposare Aleksej e costretta ad affidare la sua piccola a Karenin, perché venga ‘riconosciuta’ e le venga garantito un futuro, Anna va incontro al suo tragico destino. Accanto a Galatea Ranzi sul palco troviamo Paolo Serra, Giacinto Palmarini, Stefano Santospago, Francesco Biscione, Debora Bernardi, Irene Tetto, Giovanna Mangiù e Mersilia Sokoli.

“Io, Anna Karenina, sono una donna travolta dalla passione”. A vestire i suoi panni, a incarnare la storia dell’eroina tragica che dopo aver vissuto l’amore va incontro al suo destino, è Galatea Ranzi, attrice tra le più apprezzate. Sullo sfondo di una stazione tutto ha inizio e fine, come nel meraviglioso romanzo di Lev Tolstoj, diventato uno spettacolo che da venerdì a domenica affascinerà il pubblico del teatro Toniolo. Una “Karenina sublime” interpreta Ranzi nell’adattamento firmato dal regista Luca De Fusco, coprodotto dal Teatro Stabile di Catania di cui è direttore artistico, con il Teatro Biondo di Palermo. Tolstoj narra istante per istante i pensieri e i sentimenti di Anna. Lei vuole vivere fino in fondo le proprie emozioni, nel matrimonio è stata sempre infelice.

All’inizio un treno simboleggia il viaggio doloroso di “Anna Karenina” e un treno metterà fine alla sua.

