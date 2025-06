Annecy 2025: Arco di Ugo Bienvenu vince Miglior Film. Tutti i premi della quarantesima edizione

Si è conclusa sabato 14 giugno la quarantesima edizione dell’Annecy Festival (8-14 giugno) che anche quest’anno ha saputo riconfermarsi l’evento più importante al mondo per il cinema d’animazione, proponendo una vastissima selezione di lungometraggi e cortometraggi animati che hanno incantato il pubblico e la critica.

I lungometraggi vincitori

Nel concorso principale ha trionfato Arco di Ugo Bienvenu. La pellicola è il primo lungometraggio del regista – anche insegnante alla scuola d’animazione Gobelins di Parigi – che, in precedenza, ha realizzato due cortometraggi – Maman del 2013 (co-diretto con Kevin Manach) e L’entretien del 2019 – e scritto anche diversi fumetti, tra cui il suo best-seller System Preference. Il nuovo film di Bienvenu ruota attorno ad un bambino con una tuta arcobaleno di nome Arco in grado di viaggiare nel tempo. Il protagonista vive nel futuro – più precisamente nel 2932 – ma a causa di un imprevisto rimane intrappolato nel 2075 dove incontra la giovane Iris che decide di aiutarlo a tornare a casa.

A ricevere il premio della giuria, invece, è stato ChaO: film giapponese per la regia di Yasuhiro Aoki: una commedia romantica fantascientifica in una Shanghai in cui gli esseri umani convivono con le sirene. Stephan, impiegato in un’azienda navale, riceve all’improvviso una proposta di matrimonio dalla principessa Chao e, in poco tempo, i due si ritrovano a convivere.

I cortometraggi vincitori

Il Cristal per miglior cortometraggio è andato a Les bottes de la nuit di Pierre Luc-Granjon: la storia di un bambino con degli stivali di gomma che, dopo essere scappato di casa nel cuore della notte, incontra nella foresta una creatura con cui farà amicizia. Il corto è stato realizzato con la complessa tecnica del pinscreen – inventata negli anni Trenta da Alexandre Alexeieff e Claire Parker – in cui, all’interno di una cornice metallica, minuscoli spilli scorrono in guaine bianche e, illuminati da una luce radente, proiettano ombre che formano immagini in bianco e nero. L’animazione prende vita attraverso il movimento preciso degli spilli, regolati fotogramma per fotogramma.

Il premio della critica è andato a Les Bêtes di Michael Granberry – animatore stop-motion statunitense per il Pinocchio di Guillermo del Toro. Nel film, un misterioso coniglio con un set di chiavi magiche convoca una schiera di strane creature per intrattenere un re malvagio e la sua corte decadente in una cupa fantasia animata in stop-motion, ispirata alle opere di Ladislas Starevich. Il corto è stato presentato in precedenza anche alla prima edizione degli Stop e-Motion Days lo scorso maggio al Museo M9 di Venezia-Mestre.

Tutti i premi

Lungometraggi

Cristal per un Lungometraggio: Arco, Ugo Bienvenu (Francia)

Premio della Giuria: ChaO, Yasuhiro Aoki (Giappone)

Premio Paul Grimault: Dandelion’s Odyssey (Planètes), Momoko Seto (Francia, Belgio)

Premio della Fondazione Gan per la Distribuzione: Olivia and the Invisible Earthquake, Irene Iborra (Belgio, Cile, Francia, Spagna)

Gran Premio Contrechamp: Endless Cookie, Seth Scriver, Pete Scriver (Canada)

Premio della Giuria Contrechamp: The Square, Bo-Sol Kim (Corea del Sud)

Premio del Pubblico: Little Amélie or the Character of Rain, Maïlys Vallade, Liane-Cho Han (Francia)

Cortometraggi

Cristal per un Cortometraggio: The Night Boots, Pierre-Luc Granjon (Francia)

Premio della Giuria: Les Bêtes, Michael Granberry (USA)

Premio Alexeïeff – Parker: Sappho, Rosana Urbes (Brasile)

Premio Jean-Luc Xiberras per un Primo Film: Murmuration, Janneke Swinkels, Tim Frijsinger (Paesi Bassi, Belgio)

Premio Off-Limits: The Graffiti, Ryo Orikasa (Giappone)

Premio del Pubblico: The Night Boots, Pierre-Luc Granjon (Francia)

Produzioni Televisive

Cristal per una Produzione TV: Christo The Civilized Barbarian “Hunting Party”, Shaddy Safadi (USA)

Premio della Giuria per una Serie TV: Lena’s Farm “Volles Nest”, Elena Walf (Germania)

Premio della Giuria per uno Special TV: An Almost Christmas Story, David Lowery (USA)

Premio del Pubblico: Freaked Out “Major Decision”, Théo Grosjean, Mothy Richard (Belgio, Francia)

Film Commissionati

Cristal per un Film Commissionato: Naive New Beaters, Star Feminine Band “Ye Kou Si Kuo”, Lola Lefevre (Francia)

Premio della Giuria: Desi Oon, Suresh Eriyat (India)

Film di Diploma

Cristal per un Film di Diploma: Zootrope, Léna Martinez (ENSAD, Francia)

Premio della Giuria: Between the Gaps, Martin Bonnin (La Poudrière, Francia)

Premio Lotte Reiniger: Q, Masataka Kihara (Tama Art University, Giappone)

Opere in Realtà Virtuale (VR)

Cristal per un’Opera VR: Fragile Home, Ondrej Moravec, Victoria Lopukhina (Repubblica Ceca)

Premi Speciali

Premio France TV per un Cortometraggio: At Night, Pooya Afzali (Iran)

Premio Città di Annecy: Ibuka, Justice, Justice Rutikara (Giappone)

Menzione Speciale della Giuria della Città di Annecy: Psychonauts, Niko Radas (Croazia)

Premio Festivals Connexion per un’Opera VR: Fragile Home, Ondrej Moravec, Victoria Lopukhina (Repubblica Ceca)

Premio André Martin per un Cortometraggio Francese: The Night Boots, Pierre-Luc Granjon (Francia)

Premio SACEM per la Migliore Colonna Sonora Originale in un Lungometraggio: Arnaud Toulon per Arco(Francia)

Menzione della Giuria per la Colonna Sonora Originale in un Lungometraggio: Jean L’Appeau per Death Does Not Exist (Canada, Francia)

Premio SACEM per la Migliore Colonna Sonora Originale in un Cortometraggio: Sebastian Hilli per Dollhouse Elephant (Finlandia)

Premio del Giovane Pubblico: The Great Annual Party of the Creatures of the Moon, Francis Desharnais (Canada)

Premio Canal+ Junior della Giuria: Forevergreen, Nathan Engelhardt, Jeremy Spears (USA)

Premio Vimeo Staff Pick per un Cortometraggio (Categorie Ufficiale e Off-Limits): Les Bêtes, Michael Granberry (USA)

Premio XPPen per un Film di Diploma: Won’t Be Here, Jiali Tan, Haoyuan Zhu (Cina)