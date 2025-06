Annecy Festival: la cerimonia d’apertura, i grandi ospiti e i film in concorso dell’edizione 2025

Domenica 8 giugno si è tenuta la cerimonia d’apertura della nuova edizione dell’Annecy Festival: il festival dedicato al cinema d’animazione più grande e prestigioso al mondo. La manifestazione si terrà dall’8 al 14 giugno.

La cerimonia d’apertura

Dopo un divertente filmato introduttivo – disponibile anche in rete – con protagonista Bugs Bunny, si sono aperte le danze con i saluti istituzionali del direttore artistico Marcel Jean e la consegna del Cristal d’honneur all’animatrice inglese Joanna Quinn. Nel pomeriggio, invece, a ricevere a sorpresa lo stesso premio è stato il celebre regista francese Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello) durante la sua masterclass. La proiezione d’apertura è stata riservata ad una selezione di cinque cortometraggi in concorso tra cui un nuovo corto della serie antologica di Disney+ Star Wars: Visions realizzato in Giappone dal regista Shinya Ohira.

Gli ospiti del festival

Michel Gondry ha presentato fuori concorso in anteprima mondiale il suo nuovo film d’animazione stop-motion Maya, donne-moi un titre: un film a episodi in cui Gondry realizza delle piccole storie per la figlia con disegni e ritagli di carta. Il regista e la figlia Maya vivono in due paesi diversi. Ogni sera, lui le chiede: «Maya, dammi un titolo.» La sua risposta diventa il punto di partenza per molti cortometraggi in cui Maya è la protagonista.

Un altro grande ospite che ha ricevuto il Cristal d’honneur in questi giorni è Matt Groening: lo storico creatore de I Simpson. Groening ha presenziato al festival il 10 giugno assieme agli autori e produttori Matt Selman e David Silverman per una proiezione della serie – che ormai conta la bellezza di ben trentasei stagioni dal 1989 – seguita da un Q&A con il pubblico. Lo stesso giorno è stato presentato anche Animal Farm: la nuova trasposizione animata dell’omonimo romanzo di George Orwell diretta da Andy Serkis (il celebre Gollum ne Il Signore degli Anelli).

Ma in questi giorni sono molti i grandi nomi dell’animazione internazionale che arrivano ad Annecy. Come Pete Docter (direttore della Pixar e regista di Up), Ron Clements (leggendario regista assieme a John Musker di Aladdin, La Sirenetta, Hercules e tanti altri capolavori della Disney), Rebecca Sugar (creatrice di Steven Universe), Pendleton Ward (creatore di Adventure Time), Raphael Bob-Waksberg (ideatore e autore di Bojack Horseman), Chris Sanders (regista de Il Robot Selvaggio) e molti altri ancora.

I film in concorso

Compétition Officielle

Allah n’est pas obligé – Zaven Najjar (Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo)

Amélie et la Métaphysique des tubes – Maïlys Vallade e Liane-Cho Han (Francia)

Arco – Ugo Bienvenu (Francia)

ChaO – Yasuhiro Aoki (Giappone)

Housenka – Baku Kinoshita (Giappone)

Into the Mortal World – Zhong Ding (Cina)

Marcel et Monsieur Pagnol – Sylvain Chomet (Francia, Lussemburgo, Belgio)

La mort n’existe pas – Félix Dufour-Laperrière (Canada, Francia)

Olivia et le Tremblement de terre invisible – Irene Iborra (Belgio, Cile, Spagna, Francia)

Planètes – Momoko Seto (Belgio, Francia)

Compétition Contrechamp

Balentes – Giovanni Columbu (Italia)

Les Contes du pommier – David Sukup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec (Tchéquie, Francia, Slovacchia, Slovenia)

Endless Cookie – Seth Scriver, Pete Scriver (Canada)

La gran historia de la filosofía occidental – Aria Covamonas (Messico)

Jinsei – Ryuya Suzuki (Giappone)

Lesbian Space Princess – Emma Hough Hobbs, Leela Varghese (Australia)

Memory Hotel – Heinrich Sabl (Germania, Francia)

Nimuendajú – Tania Anaya (Brasile, Perù)

Olivia & les Nuages – Tomás Pichardo Espaillat (Repubblica Dominicana)

Space Cadet – Eric San, alias Kid Koala (Canada)

Gwang-jang – Bo-Sol Kim (Corea del Sud)