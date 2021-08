Annunciata la cinquina finalista al Premio Neri Pozza

E’ stata annunciata la cinquina finalista al Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza – V edizione.

CINQUINA FINALISTA

– L’ultima candela di Krujë di Stefano Amato

– Dove il mare diventa cielo di Enrica Aragona

– Rimane sempre qualcosa di Luca Illetterati

– Fino al confine di Luca Saltini

– Un uomo sottile di Pierpaolo Vettori

Tra i cinque finalisti – scelti tra i dodici, a loro volta selezionati da una commissione designata dalla casa editrice tra i 1.312 testi arrivati al concorso – figurano romanzi che prediligono un’ambientazione storica: L’ultima candela di Krujë di Stefano Amato, che racconta il lungo e sanguinoso assedio di Krujë da parte dell’Impero ottomano; Dove il mare diventa cielo di Enrica Aragona, una commovente storia di emancipazione ambientata nella Calabria rurale del secondo dopoguerra e nella Roma della ricostruzione; Fino al confine di Luca Saltini, sul lungo viaggio di una donna verso la Repubblica Democratica Tedesca alla ricerca del padre scomparso durante i combattimenti della prima guerra mondiale.

Ma ci sono anche libri che svelano un viscerale amore e un altrettanto profondo odio per la dimensione provinciale della propria città, come accade nel romanzo Rimane sempre qualcosa di Luca Illetterati, e altri che fanno dell’arte e dei suoi protagonisti materia prima per raccontare storie, come nel caso di Un uomo sottile di Pierpaolo Vettori, che affronta l’intreccio inscindibile e insondabile tra la figura di uno scrittore, la sua arte e il suo destino.

Il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, casa editrice del Gruppo Editoriale Athesis, è

sostenuto da Confindustria Vicenza e ha l’obiettivo di riportare al centro del lavoro editoriale l’attività di selezione e di valutazione dei talenti. Secondo Giuseppe Russo, ideatore del premio, «la cinquina di questa V edizione del Premio Neri Pozza costituisce una preziosa conferma delle caratteristiche proprie del concorso. Le opere selezionate presentano, infatti, i tratti essenziali dei romanzi premiati nelle precedenti edizioni: accuratezza della trama e bella scrittura. Variano i generi: si va dal romanzo storico propriamente detto all’opera che ha al suo centro la contemporaneità. Variano anche gli stili: dal racconto di fiction pura al racconto in cui la narrativa si contamina con altri generi e saperi. Un segnale inequivocabile della ricchezza e della varietà che

caratterizzano oggi la narrativa italiana».

Il vincitore del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza sarà proclamato il prossimo 10 settembre durante la Cerimonia di Premiazione presso il Teatro Olimpico di Vicenza.

L’evento sarà trasmesso su tutti i canali digitali di Neri Pozza e da tutti i media del gruppo.

Il vincitore riceverà come premio un assegno di 25.000 euro e la pubblicazione dell’opera nel catalogo della casa editrice Neri Pozza.

VINCITORE DELLA SEZIONE GIOVANI

Tra le opere selezionate nella cinquina finalista del Premio Neri Pozza figura L’ultima candela di Krujë, romanzo del giovane autore Stefano Amato. In quanto unica opera di autore under 35 selezionata, il romanzo si aggiudica il premio riservato alla Sezione Giovani del concorso, indetta in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Milano diretto da Laura Lepri, che ha istituito un comitato di lettura composto da dieci membri che hanno partecipato alla lettura e alla selezione dei testi. Il premio prevede la pubblicazione da parte di Neri Pozza Editore.

L’ultima candela di Krujë concorre, da finalista, anche all’assegnazione del Premio principale, insieme agli altri romanzi della cinquina prescelta.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Il 10 settembre, presso il Teatro Olimpico di Vicenza, si terrà la proclamazione del vincitore della V edizione del Premio Neri Pozza e del vincitore della Sezione Giovani.

Saranno presenti i cinque autori finalisti e la giuria del Premio, composta da Roberto

Cotroneo, Francesca Diotallevi, Laura Lepri, Wanda Marasco, Sandra Petrignani, Giuseppe Russo, Andrea Tarabbia e Marco Vigevani.

Ospite d’onore della cerimonia sarà Silvio Orlando, che leggerà brani dalle opere finaliste e con il gruppo Ensemble di Orchestra Terra Madre proporrà al pubblico una performance tratta dallo spettacolo La vita davanti a sé (dal libro di Romain Gary), che porterà in teatro a partire dall’autunno.

Per maggiori informazioni: www.neripozza.it