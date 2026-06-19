Il furgone di Anteo nella Città viaggia per Milano con un proiettore 2k, centinaia di sedute e un maxischermo. L’audio è trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non partecipa alla proiezione.

Il progetto è organizzato da Anteo e Fuoricinema, con il sostegno di BPER in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi, nell’ambito del palinsesto di spettacolo cittadino Milano è viva.

I prezzi sono popolari, il biglietto ha un costo di 5 euro (4 euro il ridotto) ed è prevista una biglietteria in loco.

Portare le arene estive in tutti i municipi di Milano significa rendere il cinema davvero parte della vita quotidiana della città – ha raccontato Lionello Cerri, Amministratore Delegato di Anteo – Crediamo in una politica di prezzi popolari perché la cultura ha un valore che deve essere riconosciuto e sostenuto, ma siamo anche convinti che i costi di accesso possano essere pensati in base ai bisogni della cittadinanza. Una grande città è fatta di comunità differenti, e il nostro obiettivo è permettere a tutte e tutti di vivere l’esperienza del cinema come occasione di incontro, partecipazione e condivisione. Il cinema all’aperto di Anteo è un presidio culturale diffuso sul territorio: uno spazio aperto, inclusivo e accessibile, capace di portare il grande cinema nei quartieri e di trasformare ogni serata in un momento collettivo di socialità e bellezza.



Anche quest’anno Anteo nella Città porterà il grande cinema nei quartieri milanesi con il suo progetto itinerante, trasformando piazze, cortili e spazi condivisi in luoghi di incontro e partecipazione. Il viaggio prenderà il via martedì 23 giugno dal Municipio 8, presso la Cooperativa Labriola — ormai una tappa simbolica e consolidata della rassegna — dal 23 al 28 giugno. Dal 29 giugno al 7 luglio il cinema all’aperto approderà poi a Casa Emergency, nel cuore di Milano, in Municipio 1, per proseguire successivamente in Piazza dei Mercanti e continuare il suo percorso attraverso tutti i municipi cittadini.



Un itinerario che attraversa l’intera città con l’obiettivo di rendere il cinema sempre più accessibile e vicino alle persone, portando una programmazione di qualità, capace di unire grandi titoli, cinema d’autore e film per tutti i pubblici, a prezzi popolari.



Dalle storiche sedi di Anteo nella Città, come la Cooperativa Labriola (Municipio 8), l’Anfiteatro Martesana (Municipio 2) e Piazza Leonardo da Vinci (Municipio 3), fino a nuovi spazi come il Giardino Baden-Powell (Municipio 6) e il Parco Ravizza (Municipio 5), Anteo nella Città attraverserà tutti i municipi milanesi durante i mesi estivi, offrendo occasioni di incontro e di partecipazione e permettendo di vivere piazze e spazi pubblici attraverso il cinema.



Dal 23 al 28 giugno – Cooperativa Labriola – Via Enrico Falck, 51 – MUNICIPIO 8



Dal 29 giugno al 7 luglio – Casa Emergency – Via Santa Croce, 19 – MUNICIPIO 1



Dall’8 al 19 luglio – P.zza Mercanti – Piazza dei Mercanti – MUNICIPIO 1



Dal 20 al 26 luglio – Villa Litta – Viale Affori, 21 – MUNICIPIO 9



Dal 27 luglio al 2 agosto – Anfiteatro Martesana – Parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo, 1 – MUNICIPIO 2



Dal 3 al 9 agosto – Piazza Anita Garibaldi – MUNICIPIO 7



Dal 19 al 30 agosto – Piazza Leonardo da Vinci – MUNICIPIO 3

Dal 31 agosto all’8 settembre – Fondazione IBVA – Via Santa Croce, 15 – MUNICIPIO 1



Dal 14 al 18 settembre – Giardino Oreste Del Buono – Viale Campania, 12 – MUNICIPIO 4



Dal 19 al 24 settembre – Giardino Robert Baden-Powell – MUNICIPIO 6



Dal 25 al 30 settembre – Parco Ravizza – Viale Toscana – MUNICIPIO 5



Il programma



Il palinsesto propone una programmazione ricca e trasversale, che spazia dai film premiati nei festival nazionali e internazionali ai campioni d’incasso e alle nuove uscite.



Tra questi, i film premiati agli Oscar 2026 Sentimental Value di Joachim Trier, vincitore dell’Oscar come Miglior Film Internazionale, e Hamnet di Chloé Zhao, che ha ottenuto il premio per la Miglior Interpretazione Femminile a Jessie Buckley.



Film vincitori e presentati nei maggiori festival internazionali, come Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, presentato all’ultimo Festival di Cannes, Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025.



In palinsesto anche i campioni d’incasso come Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel, Michael di Antoine Fuqua e The Drama di Kristoffer Borgli con Zendaya e Robert Pattinson.



La programmazione presso Casa Emergency, nel Municipio 1, sarà caratterizzata da film di forte impegno sociale e politico, in linea con i valori e la vocazione del luogo.



Tra i titoli in programma La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e tratto da una tragica storia vera; il documentario Giulio Regeni. Tutto il male del mondo di Simone Mainetti; Mr. Nobody Against Putin di David Borenstein e Pavel Talankin, premiato come Miglior Documentario agli Oscar 2026; Il caso 137 di Dominik Moll, thriller politico ispirato a fatti realmente accaduti.



Novità di Anteo nella Città: le prime proiezioni di ciascuna piazza saranno introdotte da una sessione di ascolto guidata da Radio Varco Sonoro, web radio milanese dedicata alla ricerca musicale e alla cultura contemporanea.