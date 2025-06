Anteo nella città, giunto ormai alla sua quinta edizione, è un progetto di cinema itinerante che da giugno a settembre attraversa i municipi milanesi.



Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema audiovisivo e per restituire alle piazze la veste di luogo di incontro, aggregazione e condivisione.



Il furgone di Anteo nella città viaggia per Milano con un proiettore 2k, 200 sedie e un maxischermo. L’audio è trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non partecipa alla proiezione.

Il progetto è organizzato da Anteo e Fuoricinema, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi, nell’ambito del palinsesto di spettacolo cittadino Milano è viva.

I prezzi sono popolari, il biglietto ha un costo di 5 euro (4 euro il ridotto) ed è prevista una biglietteria in loco.











Le tappe di Anteo nella città 2025



22 – 24 giugno | Casa Emergency, Via Santa Croce 19 | MUNICIPIO 1



28 giugno – 6 luglio | Cooperativa Labriola, Viale Falck 51 | MUNICIPIO 8



7 -20 luglio | Villa Litta, Viale Affori 21 | MUNICIPIO 9



21 – 28 luglio | Anfiteatro Martesana | MUNICIPIO 2



29 luglio – 7 agosto | Piazza Anita Garibaldi | MUNICIPIO 7



18 agosto – 26 agosto | Piazza Leonardo Da Vinci | MUNICIPIO 3



27 agosto – 2 settembre | Giardino delle Culture | MUNICIPIO 4



8 -14 settembre | Fondazione IBVA, Via Santa Croce 15 | MUNICIPIO 1