Da giovedì 8 luglio parte il Cinema Itinerante organizzato da Anteo e Fuoricinema e farà un viaggio attraverso i Municipi milanesi.

Un furgone viaggerà per la città trasportando 300 sedute e un proiettore 2k, come quelli che si usano ordinariamente al cinema.

L’intento è quello di far arrivare il Cinema in zone che spesso non godono di attività di questo tipo, svolgendosi in alcuni quartieri periferici di Milano, caratterizzati da un’alta concentrazione di popolazione. Le piazze, grazie al cinema, rinnovano la propria veste di luogo di incontro, aggregazione e condivisione.

Il palinsesto di Anteo nella città sarà caratterizzato da sette titoli di qualità della stagione cinematografica corrente che, di settimana in settimana, viaggeranno nei Municipi incontrando i rispettivi abitanti.

Inoltre non mancheranno gli incontri con personaggi del mondo del cinema e della cultura, in pieno stile Fuoricinema, dando luogo a un ulteriore momento inclusivo e di condivisione.

L’esperienza di fruizione sarà ottimale anche grazie alla qualità e alle dimensioni dello schermo (schermo gonfiabile con base di 10m).

L’audio sarà trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non parteciperà alla proiezione.

Le location di Anteo nella città saranno, in ordine di programmazione:

8 – 14 luglio

Piazza Gino Valle (Municipio 8),



15- 21 luglio

Anfiteatro Martesana (Municipio 2),



22- 28 luglio

Barrio’s – Piazzale Donne Partigiane (Municipio 6),

29 luglio – 4 agosto

Piazza Anita Garibaldi (Municipio 7),



19 – 25 agosto

Casa Jannacci (Municipio 5),



26 agosto – 1 settembre

Giardino Oreste del Buono (Municipio 4),



2 – 8 settembre

Villa Litta (Municipio 9)



9 – 15 settembre

CAM – Viale Saponaro (Municipio5).

I film in programmazione sono:

Rifkin’s Festival di Woody Allen

Una donna promettente di Emerald Fennell

The father – nulla è come sembra di Florian Zeller

Nomadland di Chloé Zhao

Comedians di Gabriele Salvatores

Boys di Davide Ferrario

Crudelia di Craig Gillespie.