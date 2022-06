Da giovedì 30 giugno a metà settembre, Anteo – insieme a Fuoricinema e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi– organizza la seconda edizione di Anteo nella città, la rassegna itinerante che porterà il cinema nei Municipi milanesi, sostando ogni settimana in una piazza diversa. L’iniziativa rientra nel palinsesto culturale cittadino di “Milano è Viva”.

Una programmazione di qualità “su quattro ruote” in zone non sempre raggiunte da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo.

Un furgone viaggerà per la città trasportando 300 sedute e un proiettore 2k, come quelli che si usano normalmente al cinema. L’esperienza di fruizione per il pubblico sarà ottimale, anche grazie alla qualità e alle dimensioni dello schermo (gonfiabile con base di 10m). L’audio sarà trasmesso in cuffia per non arrecare disturbo a chi non parteciperà alle proiezioni.