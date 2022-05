Antigone, una sola interprete per tanti personaggi

Non da oggi il teatro avvicina il suo pubblico, specie quello del futuro, in tanti modi. Fra questi le recite mattutine in teatro non degli spettacoli che hanno ripreso a circuitare nelle stagioni, ma di produzioni specificamente ideate e costruite per gli spettatori – studenti. Naturale che il repertorio classico con l’indubbio stimolo dato dal fatto che i testi, giustamente ridotti e adattati, possono essere rappresentati a coloro che li stanno studiando, faccia la parte del leone.

Nei suoi nove anni di vita Il Teatro Europeo Plautino, compagnia ufficiale del “Plautus Festival”, il festival di teatro classico che si svolge ogni anno dal 1956 in provincia di Forlì Cesena a Sarsina, città natale del commediografo latino Tito Maccio Plauto, ha ideato e promosso, fra le tante attività, anche il progetto “Plauto nelle Scuole”: in questa stagione la compagnia ha ampliato l’offerta rivolta agli Istituti Superiori, mettendo in scena “Antigone” da Sofocle. Fra i diversi lavori ispirati a questa figura nella letteratura greca, è stato scelto quello che pone in termini molto vicini alla sensibilità contemporanea il tema dell’obiezione di coscienza, rivendicando la facoltà dell’individuo di sottrarsi all’osservanza della legge quando le sue prescrizioni siano in contrasto con principi fondamentali, come il diritto alla sepoltura dei propri cari. Nella tragedia, infatti, Antigone seppellisce ii fratello Polinice violando il divieto di Creonte: scoperta, accetta le conseguenze del suo atto di pietà, respingendo i tentativi sia della sorella Ismene di confessarsi colpevole al posto suo che del promesso sposo Emone, figlio di Creonte, che vorrebbe difenderla presso il re. Condannata a essere rinchiusa in una grotta, si uccide impiccandosi e alla sua morte seguono quelle di Emone e della madre di lui Euridice.

Cristiano Roccamo e Cecilia Di Giuli hanno curato un adattamento della tragedia per una sola interprete, Giorgia Penzo, che nell’arco di nemmeno un’ora si fa carico dei diversi personaggi, utilizzando una invidiabile gamma di registri e toni: Penzo si misura anche con i dialetti e le suggestioni della Commedia dell’Arte in una riduzione che fa tesoro della rilettura che della tragedia fece Anouilh nella Francia occupata dai nazisti della seconda guerra mondiale. Ne è uscita una messa in scena agile, che stempera la spietata durezza sottesa agli sviluppi della crudele vicenda con un accorto ricorso alla comicità e alla leggerezza. Peraltro alla fine dello spettacolo non si assiste alla rapida uscita degli studenti dalla sala: in una sorta di teatroforum i ragazzi pongono domande dei più svariati generi all’interprete e al tecnico che ha curato l’allestimento della messa in scena. L’auspicio è che anche una minima parte di questi possa tornare fra qualche anno a frequentare i teatri, assicurando lunga vita alla prosa, il genere di spettacolo dal vivo più antico al mondo.