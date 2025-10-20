Antonia Sautter vince il Diamond Excellence Awards a Madrid

Un nuovo riconoscimento internazionale si aggiunge alla carriera di Antonia Sautter, stilista e artista veneziana da sempre ambasciatrice del Made in Venice nel mondo. Il 30 settembre, a Madrid, ha ricevuto il Diamonds of Excellence Award nell’ambito della prima edizione degli International Luxury Awards, evento storico organizzato dalla Spanish Luxury Association – Luxury Spain in occasione del suo 15° anniversario.

Dal 2 al 5 ottobre sarà, inoltre, tra i protagonisti del Salone dell’Alto Artigianato Italiano all’Arsenale di Venezia.

ANTONIA SAUTTER UN DIAMANTE A MADRID

La cerimonia si è svolta nella cornice prestigiosa della Royal Academy of Fine Arts of San Fernando di Madrid ed è stata presieduta da S.A.R. Principessa Béatrice d’Orléans e da Cristina Martín Blasi, fondatrici e presidenti dell’Associazione. Alla presenza di un pubblico selezionato e di respiro internazionale, sono stati premiati 25 leader mondiali provenienti dai settori della moda, dell’arte, della cultura, della tecnologia, della sostenibilità e dell’impresa.

L’evento ha rappresentato una tappa importante per il settore del lusso globale, che ha potuto riconoscere e celebrare in un’unica cerimonia internazionale i suoi protagonisti di eccellenza, tra cui Antonia Sautter. I Diamonds of Excellence rappresentano il livello più alto di riconoscimento della Spanish Luxury Association – Luxury Spain, giunta quest’anno al suo quindicesimo anniversario. Una tappa fondamentale, non solo per i singoli premiati, ma anche per la proiezione della Spagna come capitale mondiale dell’eccellenza, dell’innovazione e della tradizione di alto livello.

ANTONIA SAUTTER TRA I PROTAGONISTI DEL SALONE DELL’ALTO ARTIGIANATO ITALIANO E VENEZIA

Rientrata a Venezia, Antonia Sautter partecipa al Salone dell’Alto Artigianato Italiano, giunto alla sua terza edizione. Nella cornice delle Tese e delle Nappe dell’Arsenale, oltre 160 maestri artigiani provenienti da tutta Italia presentano creazioni e saperi, tra esposizioni, dimostrazioni dal vivo, laboratori e incontri aperti al pubblico. La presenza della stilista veneziana con le sue creazioni uniche di kimono, borse e accessori in velluto pregiato, stampato a mano, conferma il ruolo della stilista come paladina dell’alto artigianato veneziano, capace di difendere le tradizioni e al contempo proiettarle su scenari internazionali.

Il lavoro di Antonia Sautter le ha valso numerosi riconoscimenti: dalla Laurea honoris causa in Entrepreneurship and Events Management a Parigi al titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, fino ai premi Veneziana dell’Anno, Profilo Donna e Targa Venezia – Leonardo 500.

Il Diamonds of Excellence Award e la presenza al Salone dell’Alto Artigianato Italiano confermano oggi Antonia Sautter come una delle voci più autorevoli dell’arte e della moda italiane, interprete instancabile di un messaggio di bellezza ed eccellenza che da Venezia si proietta al mondo.