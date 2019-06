APEROL HAPPY TOGETHER LIVE: A VENEZIA, IN PIAZZA SAN MARCO

Si terrà il 29 giugno 2019, a Venezia, in Piazza San Marco, “Aperol Happy Together Live”, il grande show che celebrerà il centesimo anniversario dell’aperitivo veneto.

Il Comune di Venezia, dopo il successo del concerto di Zucchero, ha infatti dato mandato a Ve.la., società del gruppo AVM che svolge il ruolo operativo per la gestione del marketing territoriale, di procedere alla stipula di un accordo di partnership con Campari Group per realizzare l’evento. In un anno così importante per Aperol, il desiderio di Campari Group è infatti quello di regalare alla città di Venezia un’esperienza unica, per esprimere al territorio di origine del marchio tutta la propria vicinanza e gratitudine. Protagonisti dello spettacolo live nella cornice marciana, tre artisti di valore internazionale che ben rappresentano l’immagine della musica italiana d’autore nel mondo: Francesca Michielin, Måneskin e Max Gazzè, insieme per la prima volta, con la collaborazione del conduttore televisivo Alessandro Cattelan.

Soddisfazione espressa da Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia: “Vogliamo fare in modo che la grande musica italiana torni in Piazza San Marco e accogliamo questo evento musicale come un’ulteriore occasione per dimostrare che Venezia è viva, giovane e, rispettandola, può trovare, anche nella sua piazza più bella, un luogo dove ritrovarsi per passare una serata all’insegna del divertimento e della voglia di stare assieme. Questo progetto celebrativo, a costo zero per l’Amministrazione e organizzato in piena sicurezza, consentirà a Vela, di reperire specifiche ulteriori risorse da utilizzare per la stessa Piazza, che quest’anno, grazie alla collaudata collaborazione con l’Associazione Piazza San Marco, avrà, un ulteriore importante sviluppo delle iniziative natalizie e delle luminarie nell’area marciana”.