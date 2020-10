Lunedì 19 ottobre alle 20.00 al Teatro la Fenice di Venezia la “nuova” stagione autunnale di Musikàmera, che recupera e riorganizza alcuni degli appuntamenti persi nel corso degli ultimi mesi a causa della pandemia, prosegue con un appuntamento d’eccezione: la celebre violoncellista argentina Sol Gabetta, carismatica, cosmopolita, esuberante, si esibirà in Sala Grande insieme al pianista Bertrand Chamayou, colto e raffinato interprete: un duo complice e scintillante, che si esibirà sulle note di Robert Schumann, Phantasiestücke, op. 73, Benjamin Britten, Sonata op. 65 e Fryderyk Chopin, Sonata op. 65. Tre Pezzi fantastici op. 73di Schumann , scritti in origine per clarinetto e pianoforte, sono in effetti un unico brano diviso in tre sezioni contrastanti; la composizione si sviluppa infatti seguendo un percorso che accelera progressivamente il tempo e la tensione. La Sonata op. 65 di Britten interrompe ,invece, un lungo periodo di stasi nella produzione cameristica di Benjamin Britten che per tutti gli anni Cinquanta era stato assorbito dalla produzione teatrale. All’origine della Sonata op. 65 di Chopin,infine, si pone lo stretto rapporto di amicizia con il violoncellista August-Joseph Franchomme (1808-1884). Cuore della sonata è il Largo, dialogo interlocutorio ed enigmatico fra i due strumenti, pausa meditativa rispetto ai forti contrasti di tutto lo spartito.

Biglietti numerati

Platea e palchi posti parapetto: € 60

Galleria e loggione centrali: € 40

Scarsa visibilità: € 20

Solo Ascolto: € 15

Ridotto (under 30): € 20 (tutti i settori ad eccezione di Platea e Palchi posti di parapetto)