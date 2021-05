Palazzo Grassi – Punta della Dogana aprono al pubblico la grande Mostra di Bruce Nauman (1941, Indiana, USA).

Vincitore del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 2009 e celebrato negli ultimi anni da numerose e importanti retrospettive, l’artista presenta a Punta della Dogana un percorso espositivo inedito, in grado di portare nuova luce sulla propria produzione, affiancando a lavori storici un nucleo di opere più recenti, alcune delle quali esposte per la prima volta in Europa in questa occasione.

Dagli anni Sessanta sino a oggi, Bruce Nauman ha esplorato linguaggi artistici diversi, dalla fotografia alla performance, dalla scultura al video, sperimentandone le potenzialità concettuali e indagando la definizione stessa di pratica artistica

“Bruce Nauman: Contrapposto Studies”, a cura di Carlos Basualdo, The Keith L. and Katherine Sachs Senior Curator of Contemporary Art al Philadelphia Museum of Art, e Caroline Bourgeois, conservatrice presso la Pinault Collection, in collaborazione con Bruce Nauman stesso, rende omaggio a una delle personalità più significative del panorama artistico contemporaneo internazionale e alla fondamentale attività di ricerca su lo studio d’artista come spazio di lavoro e di creazione, sul corpo attraverso performance e sul suono che ne ha caratterizzato la lunga carriera.