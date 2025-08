“Arie al cinema”, rassegna di film nel Castello di Castro (Lecce)

Tona Cinema al Castello, grazie alla collaborazione fra il Comune di Castro e SpazioCineforum Cinit di Lecce. Il tema scelto per questa edizione della manifestazione, curata da Giampiero Cleopazzo, è Arie al Cinema, belcanto, singspiel e arie d’opera sullo schermo aprico. La rassegna è stata aperta lo scorso 25 luglio nel Cortle del Castello da Aria, un film del 1987 , una compilation di 10 arie di opere liriche portate sul grande schermo da 10 noti registi, che di seguito si : Nicolas Roeg, Charles Sturridge, Jean-Luc Godard, Julien Temple, Bruce Beresford, Robert Altman, Franc Roddam, Ken Russell, Derek Jarman, Bill Bryden . Prossimo appuntamento venerdì 8 agosto con due film, La serva padrona, Intermezzo in due parti di Giovan Battista Pergolesi (It. 2002) per la regia di Mando Berardinello e Bastien und Bastienne di W. A. Mozart (Fr. 2011) per la regia di Stéphan Lebard. Ultimo appuntamento giovedì 28 agosto con altri due film, Prova d’Orchestra (It. Germ.1979) e Musiche da film documentario Spazio Cineforum .

Le proiezioni sono ad ingresso libero.