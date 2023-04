Amore proibito, amore avversato… quante storie tragiche di un amore impossibile: da Orfeo ed Euridice a Romeo e Giulietta, fino a storie di oggi, che a volte leggiamo solo distrattamente sui giornali.

E poi il primo amore, quello che dura un’estate e poi scompare dalla vista ma non dal cuore e anzi resta lì, come un pensiero che non riesce a esprimersi, come un rimpianto per il quale non si trova rimedio per tutta la vita.

Tratto dall’omonimo romanzo, un best seller autobiografico dello scrittore francese contemporaneo Philippe Besson, questo film non tradisce, anzi esalta il tema del testo di riferimento.

“È una storia d’amore universale – afferma il regista Olivier Peyon (classe 1969) – il loro amore è come quello di tutti, non fa differenza se sia omosessuale, anche se in questo contesto ci sono altri argomenti, come la vergogna per i sentimenti, che emergono più che altrove”.

Poetico, struggente, raffinato e ironico, questo film parla di uno scrittore, Stephane Bellcourt (Guillaume de Tonquédec), che, ormai molto famoso, ritorna dopo 35 anni nel suo paese natìo, lasciato subito l’esame di maturità. L’occasione è l’invito come ospite d’onore per il bicentenario della cantina dove si produce il famoso Cognac. In quella vasta e ubertosa campagna francese, nota nel mondo intero, non è però così facile essere se stessi: “nessuno può sfuggire al proprio passato”, dice ad un certo punto un protagonista.

Nel ritrovare i luoghi dell’adolescenza i ricordi affiorano in un continuo “flash back” e lo scrittore ravvisa in Lucas (Victor Belmondo, nipote dell’attore Jean Paul), un ragazzo del posto, le sembianze di qualcuno cui lui aveva tenuto molto, che non ha mai più visto ma che in qualche modo ha continuato ad essere vicino a lui, come protagonista di tutti i suoi romanzi. Grazie a Lucas, Stephane Bellcourt riuscirà, come in un puzzle, a mettere insieme i pezzi della storia d’amore che non ha mai potuto vivere.

Questo film meraviglioso e delicato, ottimamente interpretato, avvolto da una musica bellissima, merita di essere visto da ogni tipo di pubblico.

Presentato in concorso al Lovers Film Festival 2023 di Torino.