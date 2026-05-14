Arriva al Teatro Corso di Mestre “No vabbè mi adoro” di Katia Follesa

Katia Follesa sale sul palco per la prima volta da sola, senza lo storico partner Angelo Pisani, con il nuovo spettacolo No vabbè mi adoro, in scena domani venerdì 15 maggio alle ore 21.155 al Teatro corso di Mestre.

Uno show fatto di ironia, osservazioni taglienti e un’energia contagiosa con cui Katia Follesa ci porta in un viaggio tra vita quotidiana, relazioni e follie del nostro tempo, mescolando, con il suo inconfondibile tocco, comicità e intelligenza. Lo spettacolo, originariamente in programma lo scorso 13 novembre, era stato rinviato per impegni televisivi dell’artista.

“Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza, che per carità, mi ha aiutato tanto, soprattutto all’inizio – dice Katia Follesa – Ma è normale che passare dalle sfilate e shooting alla comicità non è cosa facile. Con questo spettacolo vi voglio dimostrare che, oltre a essere bella, indiscutibilmente bella, faccio anche ridere!”.