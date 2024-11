Arriva “Dall’archivio magico” in esclusiva su Audible.it

Se hai sempre voluto sapere perché ai Magonò non viene mai offerto un posto a Hogwarts o cos’è successo quando Vernon Dursley ha incontrato per la prima volta James Potter, oppure com’è nata l’amicizia che ha legato per tutta la vita Silente e la McGranitt… per rispondere a queste e altre curiosità arriva in esclusiva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – “Dall’Archivio Magico” di J.K. Rowling.

L’audiolibro contiene 80 articoli e aneddoti scritti da J.K. Rowling per il sito web originale Pottermore che per la prima volta sono disponibili in formato audio dal 14 novembre, esclusivamente su Audible.it, con le voci di Valentina Mari, Domitilla D’amico, Francesco Prando, Jesus Emiliano Coltorti.

Se c’è una cosa che i fan di Harry Potter hanno in comune – a parte l’impeccabile buon gusto – è la passione per le domande. Da semplici informazioni che ci lasciano tutti perplessi (Dolores Umbridge è sempre stata così orribile? Perché i maghi non usano semplicemente il telefono?) a dettagli personali che ci avvicinano al processo creativo di J.K. Rowling (quale era la materia scolastica meno amata e l’impatto che ha avuto sulla carriera del professor Piton? Quale simbologia si cela dietro alla stazione di King’s Cross e perché parte sempre da lì l’Espresso per Hogwarts?), questo audiolibro è un vero pozzo di risposte.

In origine questi articoli sono stati pubblicati su pottermore.com e sono ancora disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web ufficiale del Magico Mondo.

Musiche composte da Sara Carvalho.

L’audiolibro Dall’Archivio Magico. Scritti scelti dal mondo di Harry Potter narrato da Valentina Mari, Domitilla D’amico, Francesco Prando, Jesus Emiliano Coltorti è disponibile in esclusiva su Audible.it a partire dal 14 novembre 2024.