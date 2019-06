Questo è un film che prima di ogni altra cosa, storia compresa, ricorda al pubblico la bravura di Johnny Depp, che negli ultimi anni è stato – o ha lasciato che, chissà – identificato nelle troppe riproduzioni di un logoro pirata Jack Sparrow, o rinchiudendosi in travestimenti, per quanto riusciti, fiabeschi.

Grazie ad Arrivederci Professore, il secondo film (dopo Katie Says Goodbye, 2016) del regista e sceneggiatore Wayne Roberts, Depp si riappropria delle sottigliezze espressive e della sua grande disinvoltura nei panni di personaggi che hanno “un qualcosa da dire”.

Richard (Depp) insegna Letteratura all’Università. Vive una routine di apparenza, come se tutto andasse bene, tra famiglia, moglie e figlia, e studenti che frequentano il suo corso per qualche credito in più.

Quando il suo dottore gli comunica che ha un cancro ai polmoni e che le lancette della sua vita hanno iniziato il conto alla rovescia, lo shock della notizia mortale si manifesta nella decisione di liberarsi da ogni freno inibitore.

Se dovesse iniziare subito le cure, avrebbe davanti a sé un anno e mezzo di vita. Ma Richard decide di non sottoporsi ad alcun trattamento. Sei mesi. Sei mesi in cui smette di fingere che tutto vada a bene, cioè smettere di far credere di non sapere che la moglie lo tradisce e che come insegnante ha fallito. Il collega e grande amico Peter (Danny Huston) è l’unico a conoscere la sua situazione. Dopo aver elaborato con diversi “fuck” la notizia, sceglie quindi di rompere gli schemi.



Dire tutto quello che si pensa, ribellarsi, fumare spinelli, mostrarsi disinibito, insegnare come avrebbe sempre voluto fare, impazzire sotto gli sguardi attoniti, avere davanti a sé la fine eppure la libertà di poter far tutto.

Arrivederci Professore è una commedia dai forti toni cinici e battute al vetriolo, con profonde venature drammatiche, il tutto inserito in uno schema teatrale. Non ha la profondità, giusto per fare un esempio e non un paragone, de L’attimo fuggente, sia chiaro. Ma è un buon punto di ripartenza per l’attore Johnny Depp, che regge questa storia.