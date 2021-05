La nona edizione di Art Basel Hong Kong (21-23 maggio 2021) si è chiusa con un ottimo riscontro sia da parte di collezionisti che di pubblico, confermando il successo dell’idea di una forma ibrida tra presenza fisica e proposta digitale.

Parallelamente all’evento fisico, Art Basel Live: Hong Kong, ha portato l’esperienza della fiera al pubblico di tutto il mondo attraverso un ricco programma digitale con sale di visualizzazione online, programmi in live streaming dalla Hong Kong Convention and Exhibition Center, oltre a trasmissioni quotidiane ed esperienze virtuali.

Alle numerose passeggiate virtuali della fiera hanno partecipato collezionisti privati provenienti da oltre 30 Paesi, in particolare Cina continentale, Corea del Sud, Taiwan, Stati Uniti e Africa subsahariana, nonché rappresentanti dei principali musei e istituzioni internazionali, incluso il Museo MACAN, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (GAMeC) e Belvedere di Vienna.

L’edizione 2021 della fiera ha previsto una forte line-up di 104 gallerie da tutta Hong Kong e dall’estero, molte delle quali hanno scelto di partecipare con uno stand satellite, un nuovo concetto introdotto per supportare i galleristi la cui presenza fisica a Hong Kong non era possibile a causa alle normative sanitarie vigenti. Gli espositori hanno amplificato le loro partecipazioni in loco con presentazioni complementari nelle sale di visualizzazione online, connettendosi con i clienti e il pubblico di tutto il mondo.

Adeline Ooi, Direttrice Asia di Art Basel, ha commentato: “È stato davvero commovente tornare al Centro congressi ed esposizioni di Hong Kong dopo quello che è stato un anno decisamente impegnativo. Sono orgogliosa e onorata che Art Basel abbia continuato a svolgere il suo ruolo di piattaforma artistica internazionale leader in Asia, affrontando le sfide attuali con nuovi modelli e approcci. Siamo profondamente grati alle nostre gallerie partecipanti per il loro impegno, e alle istituzioni della città e alle organizzazioni non profit per aver offerto il loro pieno sostegno mettendo insieme una serie di programmi ed eventi insieme ad Art Basel Hong Kong“.

Marc Spiegler, Global Director di Art Basel ha dichiarato: “L’anno passato ha portato nel mondo dell’arte una straordinaria resilienza e capacità di innovazione e sperimentazione, e l’edizione di quest’anno di Art Basel Hong Kong ne è una vera testimonianza. Siamo lieti di aver potuto condividere l’entusiasmo e la vivacità nelle sale espositive con il nostro pubblico in tutto il mondo attraverso la nostra iniziativa digitale Art Basel Live: Hong Kong, che fa parte del nostro impegno a lungo termine per lo sviluppo delle fiere del futuro . E non vediamo l’ora di riunirci fisicamente il prossimo anno a Hong Kong“.