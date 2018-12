La 17esima edizione di Art Basel a Miami Beach sì è conclusa domenica 9 dicembre 2018 con importanti vendite a collezionisti ed istituzioni private da parte delle gallerie espositrici che hanno toccato i settori del mercato.

Con la ristrutturazione del Miami Beach Convention Center (MBCC), completata per la fiera di quest’anno, espositori e visitatori hanno elogiato il layout e il design raffinato e più spazioso che è stato messo a disposizione. La nuova Grand Ballroom del MBCC ha permesso ad Art Basel di ospitare per la prima volta un’installazione su larga scala: ‘Autorreconstrucción: To Insist, to Insist, to Insist…’ di Abraham Cruzvillegas’. La fiera, della quale UBS è Lead Partner, ha ospitato 268 gallerie premier provenienti da 35 Paesi, che hanno presentato opere eccezionali, dai capolavori moderni alla pittura contemporanea, scultura, fotografia, opere su carta e film, alcune delle quali sono state create appositamente per la fiera.

Rafforzando ulteriormente la sua posizione come principale esposizione d’arte delle Americhe, Art Basel a Miami Beach ha attirato 83.000 spettatori nei cinque giorni della fiera, tra cui influenti collezionisti, registi, curatori, fiduciari e mecenati di alto livello, di oltre 200 importanti musei ed istituzioni culturali internazionali.

Noah Horowitz, Director Americas di Art Basel, ha commentato: “Quest’anno segna un nuovo entusiasmante capitolo per il nostro show di Miami Beach. Il Miami Beach Convention Center, ora completamente rinnovato e all’avanguardia, ci consente di offrire una fiera di altissimo livello, aprendo possibilità senza precedenti – come abbiamo potuto illustrare con la messa in scena dell’installazione multidisciplinare di Abraham Cruzvillegas che abbiamo presentato in collaborazione con The Kitchen. La qualità del lavoro e le presentazioni dei nostri espositori non sono mai stati così elevate e la presenza di collezionisti privati e istituzioni continua a essere rilevante“.