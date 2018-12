Giovedì 20 dicembre alle ore 17:00 all’Atelier Muriel Balensi 24, in Fondamenta Radi a Murano (Ve) Arte-Mide presenta L’anima del vetro: appunti di viaggio. Alla scoperta dell’arte delle perle di vetro.

Il progetto si inserisce nel format Il filo delle donne Venexiane, una ricerca sulle figure di Donna che hanno lasciato un segno nella città di Venezia e nel mondo. L’obbiettivo è quello di portare in scena le vite di personaggi mitologici, archetipi femminili, artiste come Rosalba Carriera e Eleonora Duse e numerose altre “anomine lavoratrici” che mai hanno avuto voce ma hanno contribuito a rendere l’artigianato veneziano unico al mondo.

L ’ introduzione verrà curata dall ’ antropologa Claudia Cottica, la quale sottolineerà i punti di contatto tra la ricerca artistica e quella antr opologica , l ’ importanza degli aspetti immateriali legati agli oggetti , nel lo specifico le perle di vetro veneziane . L ’ attrice Chiarastella Seravalle condividerà alcuni frammenti, riflessioni, interpretazioni tratte dai suoi appunti di viaggio alla scopert a dell ’ arte delle perle di vetro.

La figura della perlera sarà al centro dell ’ attenzione come colei che incarna la portatr ice dei segreti d el mestiere d ’ arte del vetro e che vive l ’ atto creativo con l ’ uso del fuoco. La musicista Rachele Colombo acco mpagner à questo viaggio con le sue musiche. A conclusi one, Cristina Bedin, Presidente del Comitato per la Salvaguardia delle perle di vetro veneziane, aggiornerà i presenti sul processo di candidatura dell ’ Arte delle Pe rle di Vetro Veneziane a patrimonio immateri ale UNESCO .

Ingresso su invito e previa conferma prenotazione, 30 posti massimo disponibili

+39|3518768851 | www.arte-mide.com