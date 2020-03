“Artemis Fowl” il nuovo film di Kenneth Branagh esce il 27 maggio

Ispirato al primo libro dell’omonima serie firmata da Eoin Colfer, il film Disney Artemis Fowl arriverà nelle sale italiane il 27 maggio.

Diretto da Kenenth Branagh, Artemis Fowl porterà sul grande schermo la straordinaria e fantastica avventura del geniale dodicenne Artemis Fowl, coinvolto in una battaglia che richiederà tanta forza e furbizia contro una potente razza segreta di fate possibili responsabili della scomparsa di suo padre.

Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.

“Disney e Kenneth Branagh hanno trovato un modo magico per estrarre la mia immaginazione, mescolarla con un pizzico di magia Disney e proiettare, come d’incanto, questa miscela sul grande schermo – ha dichiarato Eoin Colfer, autore della serie di libri ‘Artemis Fowl’. – Non vedo l’ora che il pubblico veda il film”.



“Eoin Colfer ha creato un’importante serie di libri e un universo completamente originale di personaggi – afferma il regista Kenneth Branagh. – La nostra speranza è che i fan di questo carismatico antieroe si uniscano anche ad un nuovo pubblico in sala per godersi un mare di sorprese, astuti risvolti e colpi di scena, in tipico stile Artemis Fowl. Le sue avventure irlandesi sono mozzafiato, coinvolgenti e piene di energia. Ispirati dalla sua leggendaria sfrontatezza e dal suo umorismo, abbiamo avuto il privilegio di portare il mito dalla pagina al grande schermo, con la speranza di creare un nuovo eroe. È stata una vera gioia far parte di questo progetto”.