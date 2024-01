Massimo Zuin è stato riconfermato dall’assemblea di enti e realtà affiliati Presidente del Circuito Teatrale Multidisciplinare rteven. Il nuovo Documento programmatico dell’associazione, approvato dall’assemblea, indica le linee guida per il quinquennio 2024/2028 partendo dal ruolo che Arteven ha per il Veneto nell’attuale panorama teatrale italiano di “Sistema regionale teatrale in rete”. Arteven organizza stagioni di prosa, cura l’ideazione e la realizzazione, con il coinvolgimento degli associati, di progetti relativi alle quattro discipline (Prosa, Danza, Circo Contemporaneo e Musica) dei cui allestimenti organizza la distribuzione sul territorio veneto.Il nuovo progetto quinquennale si fonda:. a) sula promozione di iniziative mirate a intercettare un pubblico nuovo , grazie a specifici progetti portati avanti insieme alle grandi istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali.; b) sulla diffusione di nuovi linguaggi di interazione tra le arti e nuove forme di narrazione per un ricambio del pubblico;c) sulla promozione e sul rafforzamento delle programmazioni solo apparentemente “periferiche” che, in verità negli anni hanno acquisito un pubblico dall’elevato e raffinato gusto teatrale. Fra le novità più interessanti la ipotizzata gestione diretta dei teatri e la valorizzazione delle creatività emergenti. Proseguiranno , poi, gli accordi con le maggiori Università del Veneto e lo stretto rapporto con il mondo della scuola per la diffusione della cultura teatrale. Sempre nell’ambito del teatro per la scuola, Arteven lavora da vent’anni con la rete degli istituti secondari di I e II grado portando al loro interno le Lezioni spettacolo, che hanno consentito nel tempo di affrontareimportanti temi, grandi personaggi e significativi classici, non necessariamente teatrali, sempre attraverso il linguaggio del teatro. E da ora si focalizzeranno anche su temi civili quali la legalità, l’ambiente, il rispetto della donna, l’inclusione della diversità, la difesa a oltranza dei più deboli. Nascerà poi un nuovo Premio Arteven in omaggio alla memoria di Pierluca Donin, il direttore prematuramente scomparso . Nel settore della musica d’autore Arteven continuerà a sostenere il progetto “Glocal Sound”: un’iniziativa promossa dai Circuiti multidisciplinari di nove regioni, con l’obiettivo di promuovere la musica originale inedita in tutte le sue forme. Per la danza contemporanea, proseguirà il lavoro sul network “Anticorpi XL”, rete italiana dedicata alla giovane Danza d’autore, capace di coinvolgere 40 strutture e 16 Regioni e continuerà a essere protagonista del progetto di rete “In-Box” dedicato al teatro e alla prosa contemporanea in tutte le sue declinazioni. Oltre a Zuin quattro saranno i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Arteven Silvano Guarda, Pierangelo Molena, Irene Lissandrin e Federico Pupo. designato dalla Regione Veneto.