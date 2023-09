“Artisti al Caffè del Corso” presentato a Venezia

“Artisti al Caffè del Corso” di Maria Luisa Covassi Caterisano ( Editore L’orto della cultura pag. 260 – euro 24,00 ) racconta l’avventura intellettuale vissuta da un gruppo di appassionati che hanno dato vita ad un caffè letterario e artistico. Il libro sarà presentato venerdì 22 settembre alle ore 17.00 a Venezia in Cà Foscari nell’aula intitolata a Mario Baratto. L’autrice, francesista e per più di venticinque anni dirigente scolastica, svolge da decenni attività culturale nella realtà di Portogruaro promuovendo innovazioni e sperimentazioni in campo artistico . Nel libro vengono ripercorsi vent’anni di mostre, incontri, opere, critiche d’arte, analisi letterarie, disposti lungo il filo del tempo in uno spazio originale di condivisione e conoscenza, di corrispondenze emotive, di esplorazioni e sperimentazioni dove artisti, appartenenti a generazioni e tendenze artistiche diverse, sono messi in gioco nel rispetto del proprio mondo poetico e della propria identità. Il finale del libro è dedicato a Venezia, e la venezianità attraversa gran parte del testo nelle espressioni artistiche.

Alla presentazione interverranno Marco Cosmo, Direttore Ca’ Foscari Alumni, Claudio Ambrosini, musicista e compositore e Diego A. Collovini, Docente di Storia dell’Arte all’Accademia Belle Arti di Udine.

Toni Toniato, già Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, porterà una testimonianza sulle figure di due artisti: Anton Giulio Ambrosini e Berto Morucchio .

Letture a cura dell’attrice M. Caterina Carlini.