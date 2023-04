Ashgar Farhadi a Torino riceve il premio “Stella della Mole”

È bellissima, la stella della mole , un dodecaedro con punte che possono pungere o brillare. Istituito nel 2020, il premio è anche simbolo cinematografico della città, come l’orso per Berlino, il leone per Venezia o la palma per Cannes. Oltre che ai vincitori dell’annuale festival cinematografico che si tiene in autunno nella capitale piemontese, la Stella viene di anno in anno consegnata “ah honorem”: finora a Isabella Rossellini, Malcolm McDowell, Monica Bellucci e Kevin Spacey.

Il 17 aprile 2023 è stata consegnata al regista iraniano Ashgar Farhadi, classe 1972 (About Elly, 2009; Una separazione, 2011; Il passato 2013; Il cliente , 2016; Tutti lo sanno, 2018; Un eroe , 2021), che si trova temporaneamente in Europa per un suo nuovo progetto.

Accolto nello spettacolare atrio della Mole Antonelliana, la cosiddetta “Aula del Tempio” (perché questo ero lo spazio destinato al tempio della sinagoga, funzione per la quale l’ edificio fu costruito nel 1863), per l’artista iraniano è stata organizzata una “materclass”, ma sarebbe più semplice chiamarla “intervista tecnica”.

Domenico De Gaetano e Grazia Paganelli, rispettivamente direttore e addetta alla programmazione del museo, gli hanno infatti posto domande molto specifiche sulla cinematografia in generale e sulla sua in particolare, ma molto prudenti per quanto riguarda la sua posizione personale e politica rispetto alla situazione del suo Paese. Solo Giampiero Leo, in presentazione, pur con il consueto garbo, avevo osato denunciare con fermezza che già, allorquando nel 1979 seppe che Khomeyni era tornato in Iran, aveva presagito la tragedia presente.

Farhadi risponde con calma, con voce compassata e in persiano, con un paziente traduttore consecutivo, ma seguire il filo del discorso non è semplice. Inizia con una certa intrepidezza: ricorda infatti l’arresto di due giornaliste, in carcere solo perché “hanno fatto bene il loro lavoro”. Poi sottolinea che nei suoi film i ruoli femminili sono quello che portano un cambiamento, sono le donne quelle disposte a pagare un prezzo, mentre i maschi tendono a mantenere lo “status quo”. “Si direbbe che questa mia visione del mondo dipenda dalle donne che ho intorno – spiega – a cominciare da mia moglie. Ma questa è certamente una verità sociale”. Poi ricorda che “A proposito di Elly” film vincitore dell’Orso d’Argento a Berlino nel 2009, non lo aveva nemmeno sottotitolato, convinto com’era che fosse troppo “nazionale”. E invece sappiamo poi come è andata… Poi parla di come siano per lui importanti gli interni delle case presenti nei film, che e “parlano” di chi ci sta dentro.

Ma il momento davvero interessante, in una serata che stava ormai declinando, è arrivato dal pubblico, come una frustata che risvegli da un lieve sopore. Alcuni dei moltissimi giovani iraniani che vivono e studiano o lavorano a Torino e che erano presenti in grande numero, hanno manifestato senza mezzi termini al regista la propria delusione, perché si aspettavano una presa di posizione chiara e decisa a favore delle persone che in Iran lottano al motto “donna, vita, libertà”. Alcuni dei giovani erano esponenti di un gruppo di artisti che si sta battendo per la libertà in Iran e hanno chiesto a Farhadi di stare dalla loro parte.

A questo punto il compassato regista ha acquistato un po’ di fervore e ha detto che sì, lui la rivoluzione la appoggia, eccome: basta leggere quello che scrive sul suo sito, in persiano.

Applausi e soddisfazione, in attesa del suo ultimo film e nella speranza che, tornando in Iran, non finisca anche lui in galera come Mohammad Rasoulof, Mostafa Al-Ahmad e tanti altri artisti, giovani e persone che vorrebbero solo una vita normale, come la nostra. Una cosa che a noi appare scontata e persino banale, ma per questa banalità rischiano la galera, o un occhio, o torture. O addirittura la vita.