Assegnati i premi della XV edizione del Festival Internazionale di Corti a Ponte

Nel segno dell’esplorazione del Futuro, in un viaggio che esplora le infinite ipotesi dell’avvenire, si è svolta e chiusa la XV edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi, Corti a Ponte che quest’anno ha visto la partecipazione di 47 cortometraggi realizzati da bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni e di 54 cortometraggi selezionati dai volontari dell’Associazione omonima di Ponte San Nicolò tra gli oltre duemila e duecento lavori iscritti di artisti provenienti da tutto il mondo.Nella categoria “Miglior Corto di Finzione” vince “Cuckoo” (2019-Olanda) del regista Jörgen Scholtens.«per aver rappresentato con atmosfere ironiche e grottesche, un mondo ossessionato dal tempo». Il premio per “Miglior Corto di Animazione” è stato tributato invece a “Table” (2020 – Portogallo) di João Fazenda, «per aver espresso con ironia e padronanza tecnica, la complessità delle relazioni quotidiane». . “Miglior Corto di Finzione per bambini e ragazzi” è risultato “Heading South” (2020-USA) di Yuan Yuan «Per la poeticità e la scelta delle ambientazioni in una storia complessa, che nel finale racchiude libertà e gentilezza».Il Premio “Miglior Corto di Animazione per bambini e ragazzi” è stato vinto da “The Kite” (2019 – Repubblica Ceca, Polonia) di Martin Smatana «Per essere riuscito a unire poeticità e leggerezza, in una storia densa di umanità». L’opera è risultata vincitrice anche del premio “Miglior Corto a tema Ponte” – assegnatogli giuria composta da rappresentanti dell’Amministrazione del Comune di Ponte San Nicolò (Padova).Il film che meglio ha interpretato il filo conduttore della XV edizione è stato “Porappé” di Jesús Martínez “Nota” (2021 – Spagna), che è stato giudicato il Miglior Corto a tema “Futuro” «Per il coraggio di raccontare una storia che si mescola tra il noir e l’ironia. Con semplicità ci pone domande sul consumo dei social, con l’eccezionale interpretazione di una giovane attrice». Numerose le opere premiate anche nel “Piccolo Festival”, la sezione di Corti a Ponte pensata per le scuole di ogni ordine e grado, con cortometraggi fatti da bambini e ragazzi tra i 3 ed i 18 anni provenienti da tutto il mondo.