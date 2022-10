Prosegue la stagione autunnale della rassegna teatrale Asteroide Amor, inserita nel progetto Giovani a Teatro 2.0, promosso e ideato dalla Fondazione di Venezia e curata da Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav Venezia e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Martedì 11 Ottobre alle 20 al Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta viene presentato Tiresias, il progetto teatrale di Bluemotion che mette in scena un adattamento da “Hold your own” / “Resta te stessa” di Kae Tempest, tradotto da Riccardo Duranti, con la regia di Giorgina Pi. L’allestimento, premiato nel 2021 con diversi premi Ubu, corteggia Tiresia di T.S. Eliot che identifica l’indovino nel poeta in grado di unire il misterioso tema dell’origine insieme alla veggenza del non ancora. Unico interprete Gabriele Portoghese. I biglietti sono acquistabili senza bisogno di prenotazione presso la biglietteria di teatro Ca’ Foscari a Santa Marta martedì 11 dalle ore 18.30 alle 19.45.

Giovedì 13 ottobre alle ore 17.00 presso il Chiostro M9 a Mestre va in scena Save the Last Dance for Me: Attività culturali (unive.it), da un’invenzione di Alessandro Sciarroni con Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini. Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 11.00, presso il Chiostro M9 – Museo del ‘900, da un workshop con i danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini, che si propone di riunire una comunità temporanea attorno ai passi di un ballo bolognese chiamato Polka Chinata. In “Save the Last Dance for Me” Alessandro Sciarroni lavora assieme ai due danzatori sui passi di un ballo bolognese chiamato Polka Chinata. Si tratta di una danza di corteggiamento eseguita in origine da soli uomini e risalente ai primi del ‘900: l’ultima documentazione video risale agli anni Sessanta del secolo scorso.Ingresso solo su prenotazione al seguente link: www.unive.it/pag/46170/.