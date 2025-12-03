“Ho iniziato la mia formazione lavorando da aiuto regista in molti dei film di Aldo Giovanni e Giacomo e Massimo Venier – racconta la regista e sceneggiatrice Sophie Chiarello – hanno interpretato il mio secondo cortometraggio Un Filo Intorno Al Mondo (candidato ai Nastri d’Argento 2006) e in ogni occasione d’incontro, i loro racconti e aneddoti sul loro percorso hanno suscitato la mia curiosità. Non ho smesso, nel tempo, di corteggiarli con un progetto che li raccontasse “da dentro”, con il desiderio di esplorare la loro storia pubblica e privata che ai miei occhi somiglia un po’ a una favola.”

Attitudini: Nessuna è un viaggio lungo una vita, anzi tre. Questa meritata celebrazione in forma di documentario non rende onore solo a 30 anni di successi. La regista, con telecamera a mano, segue Aldo, Giovanni e Giacomo in giro per la loro Milano attraverso i loro ricordi, e si comincia dall’Oratorio!, gironzolando per i luoghi che li hanno visti crescere fino a oggi.

Dal palco del teatro dell’Oratorio Sant’Andrea per Giovanni e Aldo, amici prima dell’adolescenza, e da quello dell’Oratorio San Giovanni Bosco e Sant’Agnese per Giacomo, dalle scuole al lavoro appena finite le Medie, dalla fabbrica alla scuola serale, fino al Teatro Arsenale laboratorio accademia/casa dove si sono formati, insieme a tanti amici e colleghi (da Marina Massironi a Gino e Michele, Arturo Brachetti e Paolo Rossi, Valter Weltroni, Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto, …) il Trio evoca aneddoti e immagini, si commuove, si prende in giro, si analizza senza scrupoli con maturità briosa.

Davanti alla telecamera di Sophie Chiarello ci sono tre artisti con i piedi per terra, umili e poetici, che hanno preso i codici del mestiere teatrale e lo hanno declinato su di loro conquistando generazioni di pubblico. Mai hanno smesso di lavorare nel costruire ogni gag, nello scrivere battute argute, siparietti comici con il potere di non passare mai di moda.

È stato il destino a far incontrare Aldo, Giovanni a Giacomo e Marina Massironi (protagonista indiscussa dei loro primi film, e prima compagna comica di Giacomo), è stato il loro talento a portarli dal cabaret, allo Zelig, al trionfo con Mai dire Goal, al Teatro e al Cinema.

Scoprirete l’origine del titolo con la visione di questo documentario di amicizia e nostalgia tanto humor. Mai giudizio fu più superficiale.

“È quindi la storia di un riscatto sociale – ha concluso la regista – non cercato ma raggiunto grazie anche, o forse soprattutto, a un’amicizia che non si è piegata alle logiche di mercato né dello show business ma ha messo autenticamente al centro della creazione ciò che ha contribuito a rendere Aldo Giovanni e Giacomo ancora oggi tre artisti tra i più amati: il rapporto con il pubblico. Un pubblico molto ampio e trasversale per età, per estrazione sociale, per gusti, che ritrova tracce della propria vita nelle loro battute, nelle scene e nei personaggi, oggi veri e propri cult. È quindi un film che parla anche di noi, dell’Italia che siamo stati in grado di essere e di quella che sarebbe così bello far esistere di nuovo”.

