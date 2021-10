Nuovo appuntamento della stagione dii incontri del Palazzetto Bruzane a Venezia. Nell’ambito delle manifestazioni per il bicentenario della scomparsa di Napoleone Bonaparte martedì 26 ottobre alle 18 presso il Palazzetto Bru Zane , a due passi da Campo San Stin a Venezia, è in programma l’incontro “Attorno al Napoleone di Abel Gance: un itinerario fra cinema e musica” Per il Napoleone hanno scritto compositori illustri, come Arthur Honegger. Nel 1927, però, poche erano le sale dotate di orchestre; solitamente un pianista suonava brani da repertori come l’Allgemeines Hanbuch der Film-Musik di Giuseppe Becce, Hans Erdmann e Ludwig Brav, o il Motion Picture Moods di Ernö Rapée. Da tali repertori, Gabriele Dal Santo eseguirà per sequenze scelte dal Napoleone una selezione curata da Marco Bellano, che proporrà approfondimenti sul film e sulla musica per il muto.

