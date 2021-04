Audemars Piguet, la più antica manifattura orologiera svizzera, ha promosso nell’ultimo anno la serie musicale intitolata 180, una sfida che Audemars Piguet ha lanciato nei confronti di selezionati artisti musicali affermatisi in vari contesti, con l’obiettivo di spingerli oltre la propria comfort zone per dare vita ad una colonna sonora unica ed originale. Incoraggiando musicisti contemporanei a esplorare territori diversi e ad allargare i confini della loro musica, questa miniserie mette in scena le sfide personali e collettive del processo creativo, portando il pubblico un passo più vicino alle radici della creatività.

Il primo episodio ha visto protagonista la regista francese Anissa Bonnefont con il video “Le langage des âmes”, interpretando l’incontro artistico tra Cindy Bruna, modella attivista e ambasciatrice L’Oréal, e il compositore e produttore elettronico Tchakø. Con “Come Around”, il cineasta di Montreal Patrick Antoniewicz ha descritto la giocosa collaborazione tra la musicista e cantautrice Betta Lemme e il gruppo musicale THe LYONZ. Unendo tecnologia analogica a una produzione scenica virtuale all’avanguardia per creare un’atmosfera da sogno, i registi parigini Original Kids hanno realizzato “Paradise”, che unise un’ intrigante composizione di Tshegue e Jeanne Added al freestyle spontaneo di Les Twins. Il quarto episodio, intitolato “Gold”, ripercorre la vivace collaborazione tra le artiste emergenti Oklou e Crystal Murray raccontata del regista e produttore svizzero Adrien Wagner.

Il quinto ed ultimo episodio, dal titolo “Resurrect”, rappresenta l’incontro degli artisti musicali londinesi Che Lingo e Gaika, narrato attraverso lo sguardo artistico del regista inglese David Tomaszewski. Ambientato in una location londinese minimalista tra edifici di cemento e muri grigi, Che Lingo e Gaika mescolano testi rap, varie tonalità di voce e ritmi elettronici in “Resurrect”, una traccia avvincente che parla di nuova energia e nuovi inizi.

Nel corso del video, il regista David Tomaszewski esalta il rapporto che i due artisti hanno con Londra, dove l’architettura urbana prende vita con il progredire del processo creativo. Ogni strato di strumenti, voci e suoni è rappresentato visivamente sugli edifici sullo sfondo alla maniera di un software musicale, segnando in questo modo le melodie e i battiti distintivi della colonna sonora costruita da Gaika e Che Lingo per l’episodio. La composizione, costruita a più livelli, è in grado di riunire musica, architettura e arti visive, portando gli spettatori direttamente al centro della fase creativa.

“Solo quando cerco di far funzionare qualcosa mi sento veramente me stesso.”

Che Lingo

Cantautore, rapper e performer

“So di aver scritto una buona canzone quando mi porta… fino alle lacrime o mi trasmette un certo tipo di sensazioni.”

Gaika

Artista contemporaneo, produttore discografico