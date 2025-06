Basato sui personaggi del franchise John Wick creati da Derek Kolstad, scritto da Shay Hatten (John Wick 4) e diretto da Len Wiseman (Die Hard del 2007) From the World of John Wick: Ballerina è un film d’azione, violento, di intrattenimento e divertimento per chi ama il genere, o soprattutto è un fan della saga.

Ambientato durante gli eventi di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum (2019), questo è uno spin-off della saga resa celebre da Keanu Reeves (4 film tra il 2014 e il 2023).

Era poco più di una bambina quando Eve Macarro (Ana de Armas) ha visto assassinare il padre per proteggerla.

Sopravvissuta, prelevata e inserita nella Ruska Roma, un’organizzazione clandestina la cui scuola di danza è di proprietà di un centro di addestramento per killer professionisti, diretta dalla Direttrice (Anjelica Huston), Eve si esercita in piroette e pugni.

Allenata senza tregua all’uso delle armi e alle arti marziali, a rigore e disciplina, Eve resiste perché mossa dalla vendetta e dalla convinzione incrollabile che prima o poi troverà i killer di suo padre e li ucciderà.

E infatti, tra un incarico e l’altro, o meglio tra una carneficina e l’altra, Eve riesce a mettersi sulle tracce del Cancelliere (Gabriel Byrne), il capo della spietata setta di assassini che le ha distrutto l’infanzia.

Siamo nel mondo di John Wick, con tutto il repertorio di sparatorie e combattimenti, di uomini e donne che sono diventati macchine vendicative inarrestabili.

Lo sceneggiatore Shay Hatten e il regista Len Wiseman si dedicano anima e corpo al servizio della storia e dei personaggi, non solo di John Wick (Keanu Reeves che torna in un evitabile cameo), ma soprattutto di Eve.

Scrittura e regia sono dinamiche, energiche, esagerate.

Hatten e Wiseman sanno quello che il pubblico si aspetta e lo realizzano riuscendo anche a sorprendere in alcune coreografie di combattimenti originali.

Quello che conta è la narrazione dei personaggi, il loro percorso di vendetta, la loro scelta.

Se cercate verosimiglianza cambiate spettacolo, insomma.

Ana de Armas è delicata e spietata in questo suo ruolo inedito. Non delude.



Data di uscita: 12 giugno 2025

Genere: Azione, Thriller

Anno: 2025

Paese: USA

Durata: 90′

90′ Produzione: Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment

Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment Distribuzione: 01 Distribution