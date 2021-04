Dal 13 al 25 maggio si svolgerà a Venezia la IX edizione del Venice Open Stage. Il progetto promuove l’incontro tra allievi attori, professionisti del teatro e un pubblico eterogeneo formato da quanti vivono quotidianamente la città d’acqua: studenti medi e universitari, residenti del centro storico e della terraferma e turisti.

L’evento si svolge in un’arena all’aperto in campazzo San Sebastiano, in un quartiere popolare della città, vicino al porto e a piazzale Roma, e ospita spettacoli provenienti dalle più prestigiose accade mie di recitazione del mondo insieme a lavori di compagnie professioniste di recente formazione e compagnie professioniste del territorio.

Nell’ambito della manifestazione viene organizzata dal 2017 una Sezione OFF con una rassegna, nel 2021 in programma dal 14 al 16 luglio, che ospita giovani compagnie italiane che dimostrino propensione alla ricerca. Per la selezione delle compagnie partecipanti è stato indetto dagli organizzatori, l’associazione Cantieri Navali Veneziani, un bando che può essere scaricato al link https://www.veniceopenstage.org/bandi/

Possono partecipare spettacoli di compagnie delle quali almeno un membro abbia conseguito un titolo di studio nei settori teatro, arti visive e/o performative, musica o cinema. L’età media dei componenti della compagnia non dovrà superare i 35 anni. La partecipazione è gratuita: le candidature vanno presentate alla mail veniceopenstageoff@gmail.com entro le 24 del 4 maggio.

Ogni compagnia/collettivo/singolo artista potrà presentare al massimo uno spettacolo. Dal 20 maggio saranno rese note sul sito www.veniceopenstage.org e sui canali social del festival le tre compagnie selezionate.