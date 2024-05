“Ho voluto immaginare la gabbianella Fortunata mentre, dopo tanti anni, incontra nuovamente il gatto Zorba. Il loro abbraccio è di felicità e riconoscenza. Ci ricorda che l’amicizia può superare le diversità e le barriere. Luis Sepúlveda, guardando il manifesto che abbiamo creato, sarà fiero e felice di sapere che il suo racconto è per sempre nei cuori di noi tutti” commenta Enzo d’Alò.

La gabbianella Fortunata e il gatto Zorba, indimenticabili personaggi nati dalla penna di Luis Sepúlveda e magistralmente portati sul grande schermo dal maestro dell’animazione Enzo d’Alò, si ritrovano in un lungo e affettuoso abbraccio sulle sponde del lago di Garda con alle spalle il magnifico paesaggio di Bardolino.

È questo il manifesto della quarta edizione del Bardolino Film Festival firmato da un indiscusso maestro del nostro cinema come Enzo d’Alò, pluripremiato regista di indimenticabili capolavori come La Freccia Azzurra, Pinocchio, Opopomoz e Momo alla Conquista del Tempo oltre ovviamente a La Gabbianella e il Gatto, distribuiti con successo nel mondo.

L’immagine, ideata da Enzo d’Alò con le splendide illustrazioni di Marco Zanoni, disegnatore e storico collaboratore del regista, sposa perfettamente il tema di questa edizione: “Ritrovarsi”. I due personaggi tanto amati si incontrano di nuovo, proprio a Bardolino, dopo il commovente volo spiccato da Fortunata al termine del film.

Il regista sarà presente al Bardolino Film Festival con il suo ultimo film, lo splendido Mary e lo spirito di mezzanotte uscito nelle sale lo scorso autunno, per una speciale proiezione seguita da un incontro sul suo cinema dedicato agli spettatori più giovani, ma non solo.

La quarta edizione del Bardolino Film Festival, in programma dal 19 al 23 giugno 2024, si comporrà come di consueto di due concorsi, BFF Doc e BFF Short, oltre ad un programma di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione per cinque serate speciali in riva al lago. In palinsesto anche gli appuntamenti di BFF Books, incontri con gli autori di libri che ripercorrono il tema di questa edizione.