Ascanio Celestini arriva a Vicenza con “Radio clandestina” in scena a BE POPULAR

È uno degli appuntamenti più attesi dell’ottava edizione del Festival BE POPULAR quello con Ascanio Celestini nel suo spettacolo “cult” Radio clandestina, in programma il 29 agosto alle ore 21:15 nel Cortile di Palazzo Thiene. Tratto dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è già stato eseguito”, il monologo di Celestini accompagna il pubblico nella Roma del 1944, una città scossa dagli ultimi terribili momenti dell’occupazione nazista che culmina nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Tuttavia, il principio della storia parte alla fine dell’Ottocento, quando Roma diventa capitale, per poi continuare con la costituzione delle borgate, la guerra in Africa e in Spagna, le leggi razziste del ’38, la seconda guerra, fino al bombardamento di San Lorenzo l’8 settembre 1943. È la storia dell’occupazione che non finisce con la liberazione di Roma. È la storia delle persone sepolte da tonnellate di terra in una cava sull’Ardeatina e dei compagni che le vanno a cercare, delle donne che lavorano negli anni ’50, e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano.

Anna De Franceschi in “Full Metal Ginger”

Ginger, protagonista di Full Metall Ginger alle ore 19:15 a Palazzo Thiene, è una clownessa a tempo pieno che ogni giorno si adatta alla vita nel mondo moderno. Vittima dei ritmi imposti dalla società contemporanea, la nostra eroina affronta con il suo stile dissacrante e naif situazioni diversissime. Lo spettacolo, di e con Anna De Franceschi, utilizza tecniche di clownerie, mimo e slapstick. Le molteplici situazioni e le ambientazioni sono evocate solamente dall’estro attoriale, e sostenute da una puntuale drammaturgia sonora che il pubblico sentirà attraverso delle cuffie wifi. Riuscirò Ginger a sopravvivere al logorio della vita moderna? L’ingresso è gratuito.

Aperta al pubblico fino al 31 agosto a Palazzo Thiene (ingresso libero) la mostra La ferocia di pochi attimi di Renzo Francabandera, per immergersi nel suo racconto del teatro, tra riflessioni critiche scritte e disegnate. Un nucleo delle opere esposte si riferisce in particolare all’attività di Stivalaccio Teatro, ripercorrendo il rapporto dell’umano con la maschera, con la finzione e con lo svelamento di se stessi.

INFO E PRENOTAZIONI

Cell +39 371 1984391 | biglietteria@stivalaccioteatro.it | www.stivalaccioteatro.it