La mostra di Renzo Francabandera apre il festival BE POPULAR 2024 a Vicenza

Al via BE POPULAR, il festival di teatro popolare che dal 20 agosto all’1 settembre invade per l’ottavo anno il centro storico di Vicenza. In programma spettacoli, concerti, una mostra e incontri letterari all’insegna dell’arte popolare, in un’irresistibile miscela di divertimento e maestria dei tanti artisti e artiste ospiti della rassegna.

Martedì 20 agosto il festival si apre con l’inaugurazione della mostra di Renzo Francabandera La ferocia di pochi attimi allestita a Palazzo Thiene dal 21 al 31 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, ingresso gratuito. Renzo Francabandera negli ultimi venti anni ha raccontato il teatro in modo personale, aggiungendo alle sue riflessioni critiche scritte quelle disegnate nel buio della sala. Attraverso diverse decine di opere realizzate durante le numerosissime visioni di spettacoli, l’artista ha dato veste grafica e colore alle emozioni provate sera dopo sera, nell’incontro tra la luce dell’immagine e il corpo teatrale. Alcune sue creazioni sono esposte all’interno di importanti sedi museali e teatrali italiane. Un nucleo, in particolare, si riferisce all’attività della compagnia vicentina Stivalaccio Teatro, ripercorrendo il rapporto dell’umano con la maschera, la finzione e lo svelamento di se stessi.

Julien Cotterau, nel suo spettacolo Immagine toi- Immagina! (ore 21:15, Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza), è il clown protagonista della prima sera dal vivo del festival, in un allestimento senza effetti e oggetti di scena che celebra la gioia e la meraviglia dell’essere bambini, facendo emergere l’infante che è in ogni spettatore. Julien Cottereau, con semplicità e grazia, dà vita ad un mondo di mostri e principesse, tenerezza ed emozioni. Uno spettacolo poetico e adatto per tutte le età.

Tra gli artisti in scena fino all’1 settembre Ascanio Celestini, I Sacchi di Sabbia con Massimiliano Civica, compagnie internazionali e naturalmente i padroni di casa: gli artisti di Stivalaccio Teatro con quattro spettacoli, due parate in centro storico e l’ormai tradizionale laboratorio sull’arte del buffone. Novità dell’edizione 2024 la rassegna Be Book con la presentazione di libri che da vari punti di vista raccontano l’arte della scena.

Info e prenotazioni Cell +39 371 1984391 | biglietteria@stivalaccioteatro.it | www.stivalaccioteatro.it