A Vicenza per BE POPULAR di scena le assurdità del mondo del lavoro

BE POPULAR, il festival di teatro popolare in pieno svolgimento sino all’ 1 settembre nel cuore di Vicenza, propone un nuovo appuntamento giovedì 22 agosto a Palazzo Thiene, ore 21.15, con Dopodichè stasera mi butto, amara, ironica e provocatoria riflessione sulla nostra società e su noi stessi/e. La compagnia Generazione Disagio è in scena con uno spettacolo di cinica auto-analisi collettiva irriverente, comico e profondo, che costringe a fare i conti con il mondo che abbiamo costruito e la vita che vorremmo. Quattro personaggi conducono il pubblico a giocare una folle partita a uno strano e innovativo gioco dell’oca, che ha come obiettivo la casella finale del suicidio. Un conduttore coinvolge gli spettatori per fare avanzare tre pedine umane sul tabellone: un dottorando, un precario e uno stagista attraverseranno imprevisti, prove collettive e sfide individuali con un ritmo comico serrato e pezzi di improvvisazione basati su input che vengono dal pubblico. Vincerà chi riesce ad accumulare più sfighe e perciò più “disagio”.

Prima dello spettacolo, alle 19:15, appuntamento con il Dj set in vinile a cura di J Marito, appassionato conoscitore di musica che spazia dal primo amore, l’Hip Hop americano, le sue origini Soul, Funk e le varie derivazioni, fino all’universo dei suoni elettronici danzerecci. Selezione musicale in digitale e vinile, ingresso libero.

Durante il festival, è possibile ammirare a Palazzo Thiene (fino al 31 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, ingresso gratuito) le opere di Renzo Francabandera e immergersi nel suo racconto del teatro, tra riflessioni critiche scritte e disegnate grazie alla mostra La ferocia di pochi attimi. Un nucleo di creazioni esposte si riferisce in particolare all’attività di Stivalaccio Teatro, ripercorrendo il rapporto dell’umano con la maschera, con la finzione e con lo svelamento di se stessi/e.

INFO E PRENOTAZIONI

Cell +39 371 1984391 | biglietteria@stivalaccioteatro.it | www.stivalaccioteatro.it