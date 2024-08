Ultimi giorni a BE POPULAR con Guascone Teatro e la parata finale in centro città

Si chiude l’ottava edizione di BE POPULAR, il Festival di Teatro Popolare che ha portato a Vicenza decine di eventi dal 20 agosto all’1 settembre. La rassegna ha animato il centro storico con parate e musica e ha portato le migliori compagnie di teatro popolare nazionali ed internazionali nella città palladiana, attirando moltissimi spettatori e turisti.

“Quest’anno BE POPULAR è raddoppiato: due sedi di spettacolo, due settimane di programmazione, incontri letterari, dj set e una mostra, l’ottava edizione – commenta Federico Corona, direttore artistico della rassegna – è stata per noi una grande scommessa che ci sentiamo di aver vinto. La risposta della città è stata calorosa: abbiamo registrato il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti e abbiamo acceso il centro città con decine di eventi, è stata una grande festa di cultura all’insegna dell’intrattenimento di qualità”.

Il 31 agosto Palazzo Thiene ospita alle 19:00 la tavola rotonda Festival a Confronto: Ruoli, Politiche e Poetiche per i Territori, e alle 21:15 lo spettacolo Urge con Francesco Bottai, raffinato e protoromantico cantautore teatrale, ed Andrea Kaemmerle attore ed autore. La rappresentazione, in un mondo sempre più virtuale e meno reale, riparte dall’ebrezza delle grandi parole al vento per assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’immaginazione.

Andrea Kaemmerle e Francesco Bottai

L’1 settembre, alle 19:15, il Festival si chiude con La parata dei buffoni allegra e colorata performance che dal cortile di Palazzo Thiene invade tutta la città con lazzi, musiche, acrobazie e canti nello stile della Commedia dell’Arte.

Aperta al pubblico fino al 31 agosto a Palazzo Thiene (ingresso libero) la mostra La ferocia di pochi attimi di Renzo Francabandera, per immergersi nel suo racconto del teatro, tra riflessioni critiche scritte e disegnate. Un nucleo delle opere esposte si riferisce in particolare all’attività di Stivalaccio Teatro, ripercorrendo il rapporto dell’umano con la maschera, con la finzione e con lo svelamento di se stessi.

Be Popular è un progetto Stivalaccio Teatro, con il contributo e il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Città di Vicenza. Main sponsor Agsm aim. Con la collaborazione di Arteven, Musei Civici Vicenza, Palazzo Da Schio Ca d’Oro, Illustri.

INFO E PRENOTAZIONI

Cell +39 371 1984391 | biglietteria@stivalaccioteatro.it | www.stivalaccioteatro.it