In scena a BE POPULAR “La mandragola” e “Strighe maledette!”, le nuove produzioni di Stivalaccio

Entra nel vivo di BE POPULAR, il festival di teatro popolare che anima il centro storico di Vicenza fino all’1 settembre: venerdì 23 agosto a Palazzo da Schio, alle ore 19:15, va in scena il capolavoro drammaturgico de La Mandragola di Machiavelli. La messa in scena di Stivalaccio Teatro si rifà ai comici dell’arte, a quel teatro fatto con poco che lascia pertanto spazio alla maestria degli attori. A loro quindi l’arduo compito di far rivivere la commedia, andando a frugare nei vecchi bauli pieni di maschere, dialetti, duelli, canti, musiche e pantomime. Uno spettacolo “liberamente tratto” dal testo di Machiavelli, attraverso quel grande gioco che è la Commedia dell’Arte. In scena Elia Zanella, Elisabetta Raimondi Lucchetti, Francesco Lunardi, Pierdomenico Simone, Daniela Piccolo; firma l’adattamento e la regia Michele Mori.

Il Festival si sposta alle 21:15 nel cortile di Palazzo Thiene con Strighe maledette!, altro nuovo allestimento di Stivalaccio Teatro con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Eleonora Marchiori, Maria Luisa Zaltron; soggetto originale e regia Marco Zoppello. La vicenda è ambientata nel il 1518, ad Edolo, in Valle Camonica, quando una tremenda siccità, unita ad un morbo che uccide esseri umani e animali, getta il paese nel caos più totale. Quattro donne vengono ritenute colpevoli di tali disgrazie e, inseguite dal popolo inferocito, trovano rifugio nel palazzo del borgomastro, dove vengono a lungo interrogate dall’inquisitore, senza confessare. Esse si professano guaritrice, lavoratrice sessuale, nobildonna e contadina; eppure, tra di loro si nasconde almeno una strega! Il popolo freme arrabbiato, dando alle donne una notte di tempo per trovare un capro espiatorio, decidendo chi, tra le quattro sfortunate, dovrà venire arsa viva nella pubblica piazza.

La giornata si apre alle 18:15 nel cortile di Palazzo da Schio con il primo appuntamento della rassegna letteraria Be Book con Di buffoni e strighe, la presentazione del volume di Marco Zoppello edito da tgbook; modera l’incontro il critico Renzo Francabandera, ingresso libero.

Gli spettacoli La Mandragola e Strighe maledette! sono sold-out.

Per info e prenotazioni sul festival:

Cell +39 371 1984391 | biglietteria@stivalaccioteatro.it | www.stivalaccioteatro.it

Foto di Serena Pea