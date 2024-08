A Vicenza per BE POPULAR Roberto Mercadini rilegge Shakespeare

Vicenza, per più di dieci giorni, ospita il meglio del teatro popolare grazie a BE POPULAR, il festival organizzato da Stivalaccio Teatro in scena nel centro storico della città fino all’1 settembre. Il cartellone della seconda giornata si apre a suon di musica con Zigan cafè di e con Michele Moi, violinista, performer e soundtrack composer in scena mercoledì 21 agosto alle 19:15 nel Cortile di Palazzo Thiene, in replica anche il 28 agosto. Il concerto spettacolo, a ingresso libero, esalta il virtuosismo di Moi, che riesce a creare una perfetta sinergia tra suono e azione scenica, conferendo alla musica un vero e proprio ruolo drammaturgico.

La sera, ore 21.15, il cortile di Palazzo Thiene ospita invece La più strana delle meraviglie di e con Roberto Mercadini alle prese con Shakespeare, narrando il suo tempo, il suo teatro, ma anche lo stupore e lo sgomento nello stare di fronte al titano della drammaturgia inglese. Con l’irresistibile umorismo che lo contraddistingue, l’attore romagnolo ci conduce in un viaggio dentro la parola shakespeariana attraverso alcuni versi che il Bardo ha pensato per i suoi immortali personaggi, in uno spettacolo in cui l’amore per il teatro e il divertimento regalano al pubblico una serata indimenticabile.

La mostra di Renzo Francabandera La ferocia dei pochi attimi è aperta al pubblico fino al 31 agosto (Palazzo Thiene, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, ingresso gratuito), con una selezione di opere create dall’artista e critico teatrale durante la visione degli spettacoli.

Il festival dà spazio anche alla formazione con il tradizionale laboratorio L’arte del buffone a cura di Michele Mori e Marco Zoppello, con prevista restituzione al pubblico in due meravigliosi cortei nel centro storico della città all’insegna di canti, balli e teatro popolare, il 25 agosto alle ore 17.30 e l’1 settembre alle ore 19.15.

