Beautiful Gallery: una fun-house tra design e social media

È difficile descrivere cosa sia esattamente Beautiful Gallery. Un luogo incantato, suggestivo e colorato, in cui tutti possono tornare un po’ bambini e sbizzarrirsi in ciò che ormai ci riesce meglio: scattare foto col cellulare e postare!

Beautiful Gallery è la sede del Collettivo Artistico Beautiful di Bologna, che da qualche mese ha trasformato la propria sede in questa galleria d’arte non proprio canonica: gli spazi, infatti, sono consacrati al design ma soprattutto al divertimento. Nelle varie stanze si trovano veri e propri fondali designati a fare da sfondo fotografico: camere a righe, altre coperte di specchi, stanze dove pareti e complementi d’arredo sono tutti rosa.

Non mancano spazi ancora più “interattivi”, fatti per essere esplorati dai visitatori: una piscina piena di palloncini, uno spazio dove lanciarsi coriandoli, una vasca da bagno in cui sguazzare tra palline turchesi. Sono luoghi o attività che tutti abbiamo immaginato durante l’infanzia e che Beautiful Gallery rende finalmente possibili, avverando il sogno di tanti bambini ormai diventati adulti.

Nel percorso che si sviluppa su circa 1000 metri quadri, troviamo stanze più riuscite e altre meno; inoltre l’illuminazione lascia parecchio a desiderare per un luogo consacrato alla fotografia. Non si tratta, quindi, di una vera e propria mostra, bensì di una sequenza di luoghi fiabeschi concepiti per diventare lo sfondo della nostra prossima foto profilo. È comunque un luogo unico nel suo genere, dove trascorrere un’ora piacevole tra ghiaccioli e conigli giganti, tra graffiti e videogiochi rétro.