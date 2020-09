Abbiamo visto in anteprima gli episodi della nuova serie Disney+ dedicati alla cestista Candace Parker, al giocatore di football americano Rob Gronkowski e all’attrice e cantante Ashley Tisdale.

Sono tre dei 10 protagonisti di Becoming: Questa è la mia Storia che sarà rilasciato sulla piattaforma Disney+.

La docu-serie racconta la vita di 10 personaggi celebri che hanno lavorato duramente per realizzare i loro sogni. Dall’infanzia al successo nello sport, nell’arte o nello spettacolo.

Ogni episodio (circa 25 minuti l’uno) intervista (fronte camera) e poi segue una celebrità diversa nella propria città natale mentre rivisita i luoghi memorabili che sono stati fondamentali per la propria educazione. Membri della famiglia, allenatori, insegnanti, mentori e amici condividono ricordi (anche attraverso con vecchi filmati super8 e fotografie) personali significativi di queste star prima che raggiungessero il successo.

Il risultato è una docu-serie dallo sguardo ampio, che affronta molti argomenti. Originale nel saper essere interessante, Becoming si concentra sul viaggio emotivo e sui sacrifici che ogni “celebrità” ha compiuto per diventare chi è oggi, non solo professionalmente, ma anche umanamente.

ll primo episodio sarà disponibile su Disney+ da venerdì 18 settembre alle 9.01, mentre i successivi verranno caricati uno alla settimana, ogni venerdì.

I 10 professionisti sono: